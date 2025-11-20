Cerrar X
Deportes

Costa Rica despide a Miguel Herrera tras fracaso en eliminatorias

'El Piojo' dejó su cargo como timonel 'Tico' después de 10 meses en donde dirigió 15 partidos con una marca de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas

  • 20
  • Noviembre
    2025

Es oficial, Miguel Herrera dejó de ser entrenador de la selección de Costa Rica después de fracasar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"El Piojo" dejó el cargo después de 10 meses; dirigió 15 partidos con una marca de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

Fue mediante un comunicado escueto que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció su salida.

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", se podía leer en el documento.

La entidad indicó que su Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días "el proceso de análisis de candidatos" para dirigir a la selección tica en los partidos de las ventanas de la FIFA del 2026.

Su separación del cargo se da apenas dos días después de que se consumara su fracaso al no poder clasificar a Costa Rica al Mundial y ni siquiera al repechaje.

Su papelón con la selección "Tica" se consumó al finalizar en el tercer lugar del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf con 7 puntos y apenas un partido ganado, por detrás de Haití (11 puntos), que obtuvo el boleto directo, y de Honduras (9), que también quedó eliminado, al igual que el colista Nicaragua (4).

La prensa local y algunos dirigentes del fútbol costarricense criticaron el trabajo del mexicano, a quien le achacan mala lectura de los partidos, planteamientos de juego deficientes y especialmente haber dejado escapar victorias en Managua ante Nicaragua (1-1) y en casa contra Haití (3-3) cuando el equipo estuvo ganando ambos compromisos.


