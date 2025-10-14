Cerrar X
Cristiano rompe récord de goles en eliminatorias mundialistas

El delantero luso anotó un doblete en el empate 2-2 ante Hungría y superó con 41 el récord que ostentaba el guatemalteco Carlos 'El Pescadito' Ruiz con 39

  • 14
  • Octubre
    2025

Otro gol, otro récord que rompe Cristiano Ronaldo.

Este martes, el delantero luso de 40 años se convirtió en el jugador con más goles en las eliminatorias de Europa rumbo a la Copa del Mundo después de firmar un doblete en el empate 2-2 en el juego de Portugal frente a Hungría.

El primero del ataque del Al Nassr llegó a los 22 minutos tras un tiro de corta distancia y con ello alcanzar las 40 dianas en partidos de clasificatorias mundialistas, rompiendo así el empate que mantenía con el guatemalteco Carlos “El Pescadito” Ruiz.

Cristiano anotó su segundo gol de la noche en el tiempo de descuento de la primera mitad para extender su récord a 41 goles en los 50 partidos de eliminatorias mundialistas que ha jugado.

Con estos dos tantos, el portugués llegó a la cifra de 143 goles en partidos internacionales.

Pese a poner adelante en el marcador a Portugal, este abandonó el campo a los 78 minutos cuando su selección iba arriba 2-1, pero Hungría empató en los descuentos mediante Dominik Szoboszlai, impidiendo que Portugal asegurara un lugar en la Copa del Mundo con dos partidos por disputar.

Pese a este empate, Portugal lidera el Grupo F con cinco puntos de ventaja sobre Hungría, su perseguidor inmediato, y podría sentenciar su boleto mundialista a mediados de noviembre.


