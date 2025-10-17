Cerrar X
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca

La FMF alista un amistoso entre México y Portugal para marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Azteca, el duelo marcaría la visita de Cristiano Ronaldo

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que Portugal sería el rival elegido para el partido inaugural, cuya reapertura está programada para marzo de 2026.

Dicho encuentro se enmarcará dentro del calendario de preparación del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026, que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo podría jugar por primera vez en México

De concretarse el duelo, el amistoso significaría la primera visita de Cristiano Ronaldo a territorio mexicano, un hecho que generaría gran expectativa entre los aficionados.

“Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar, y es parte del contrato, si está en condiciones, jugará”, aseguró Arriola ante medios de comunicación.

El dirigente adelantó que las negociaciones con la federación portuguesa están prácticamente concluidas, y que solo restan ajustes técnicos antes de hacer el anuncio oficial.

Preparación intensa rumbo al Mundial 2026

Por otra parte, Arriola adelantó que la FMF planea un calendario exigente para la Selección Nacional, con al menos 15 partidos amistosos previos al Mundial, el doble de los que jugarán otras selecciones participantes.

“El plan es partidos triple A, ya jugamos contra Asia, Japón, y estamos cerrando cuatro juegos con Conmebol, nos comprometemos a maximizar el resultado”, declaró.

El dirigente explicó que el objetivo es ofrecer al cuerpo técnico de Javier Aguirre las mejores condiciones para evaluar jugadores y definir su lista definitiva.

Respaldo total a Javier Aguirre

Mikel Arriola también expresó su confianza en el trabajo de Javier Aguirre, quien continúa afinando la base del equipo nacional de cara a la justa mundialista.

“Javier está buscando los perfiles que le gustan, está viendo quiénes enfrentan las circunstancias y de qué manera, hoy hay una gran unidad entre federativos, cuerpo técnico y jugadores, todos pensamos solo en el Mundial y en hacer una gran actuación”, concluyó.


