Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados

El ahora portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, criticó las formas y los tiempos sobre cómo se manejó su salida de Rayados, después de que este no fuera incluido en los planes del equipo para este torneo.

Y es que, pese a ser uno de los jugadores más destacados de Rayados durante su participación en el Mundial de Clubes, era un secreto a voces que su participación era debido a que Santiago Mele no fue inscrito a tiempo para el certamen.

"Las formas no me gustaron, pero bueno, uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque tenía más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos".

"Después vino la operación del codo; vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo, seguí jugando hasta que tuve el párate, que me dijeron que iba a parar y por eso decidí operarme", expresó.

"La Sabandija" llegó a Rayados en 2021, en donde disputó 161 encuentros en los que permitió 157 goles en contra y 58 arcos en ceros.

Pese a todo esto, Andrada aún pertenece a Rayados, que cedió al arquero por un año al Real Zaragoza de la Segunda División de España.

"La verdad que dejé muchos amigos acá en Monterrey y ojalá el día de mañana pueda encontrarlos, más que nada agradecerles también a ustedes. Si en algún momento les falté al respeto o alguna palabra encontrada, les pido disculpas y más que nada estoy agradecido", declaró también sobre su salida del club.

Sobre jugar con el club español, aseguró que para él es un desafío y que tratará de aprovechar la oportunidad para hacer un buen trabajo y ayudar al club a llegar al máximo circuito de España.

