Cerrar X
deportes_andrada_0542acf369
Deportes

Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados

'La Sabandija' lamentó las formas en las que salió de Rayados y aseguró que buscará destacar en su nueva etapa con el Real Zaragoza

  • 02
  • Septiembre
    2025

El ahora portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, criticó las formas y los tiempos sobre cómo se manejó su salida de Rayados, después de que este no fuera incluido en los planes del equipo para este torneo.

Y es que, pese a ser uno de los jugadores más destacados de Rayados durante su participación en el Mundial de Clubes, era un secreto a voces que su participación era debido a que Santiago Mele no fue inscrito a tiempo para el certamen.

"Las formas no me gustaron, pero bueno, uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque tenía más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos".

"Después vino la operación del codo; vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo, seguí jugando hasta que tuve el párate, que me dijeron que iba a parar y por eso decidí operarme", expresó.

"La Sabandija" llegó a Rayados en 2021, en donde disputó 161 encuentros en los que permitió 157 goles en contra y 58 arcos en ceros.

Pese a todo esto, Andrada aún pertenece a Rayados, que cedió al arquero por un año al Real Zaragoza de la Segunda División de España.

"La verdad que dejé muchos amigos acá en Monterrey y ojalá el día de mañana pueda encontrarlos, más que nada agradecerles también a ustedes. Si en algún momento les falté al respeto o alguna palabra encontrada, les pido disculpas y más que nada estoy agradecido", declaró también sobre su salida del club.

Sobre jugar con el club español, aseguró que para él es un desafío y que tratará de aprovechar la oportunidad para hacer un buen trabajo y ayudar al club a llegar al máximo circuito de España.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_03_at_12_33_43_AM_2f1551ce26
Goles de Lucas Ocampos en Rayados... ¡son amores!
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_cf9e017ddd
Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza
Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Israel declara Gaza como zona de combate: recupera dos rehenes
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T094547_105_d8faa16943
Radiohead confirma su vuelta a los escenarios con una gira
inter_putin_trump_0787c14b16
Putin afirma que Trump "tiene sentido del humor"
EH_UNA_FOTO_be07c26256
Rusia seguirá la vía militar si fracasa la paz en Ucrania: Putin
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×