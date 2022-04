Critican a DT de Selección femenil por comentario machista

El director técnico de la Selección femenina de Irlanda del Norte, Kenny Shiels, fue objeto de críticas después de que lanzara un comentario machista contra sus jugadoras por haber perdido el partido contra la Selección femenina de Inglaterra.

El juego concluyó con un 5 a 0 a favor de las inglesas, donde las anotaciones cayeron por parte de Lauren Hemp a los minutos 26 y 60, Ella Toone al 52, y Georgia Stanway al 70 y 79.

Las críticas no tardaron en llegar por parte de los usuarios, pero destacó la reacción de Ian Wright, quien fuera jugador del Arsenal.

"¡Kenny Shiels diciendo tonterías! ¡Hablando de mujeres emocionales! Ese hombre no ha visto las veces que he llorado en el campo https://www.mediotiempo.com/futbol/acusan-machista-dt-seleccion-irlanda-norte", comentó el ex futbolista.