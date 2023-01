Cuauhtémoc Blanco revela que le gustaría ser DT de México

El actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reveló que en caso de no poder continuar en la política, este regresará al futbol con la intención de dirigir a la Selección Mexicana o al América.

Luego de terminar un evento público en el municipio de Cuernavaca, el exfutbolista mexicano fue abordado por los medios de comunicación quienes lo cuestionaron sobre su futuro dentro de la política y sobre si iba ser uno de los candidatos para la presidencia de México en el 2024.

El 'Temo' informó que su futuro en la política mexicana dependerá del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo espera tener una reunión para pedirle permiso para competir por otro puesto público.

“Espero tener otra reunión con él (AMLO) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea”, dijo.

Posterior a estas declaraciones, Blanco dijo que en caso de no obtener el permiso, este regresará al futbol para iniciar su carrera como director técnico en el extranjero o dentro del país.

'Si se da (seguir en la política), qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, dijo.