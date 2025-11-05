¡Cuenta regresiva para la Billie Jean King Cup 2025!

Sentados en la cancha principal del Club Sonoma, Hernán Garza, director general de la Billie Jean King Cup; y Carlos González, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, concedieron una entrevista exclusiva a El Horizonte para platicar del certamen internacional del deporte blanco femenil que celebrará su fase de Playoffs del viernes 14 al domingo 16 de este mes de noviembre en la Sultana del Norte… y en el que participarán raquetas aztecas, que se enfrentarán a Dinamarca y Canadá.

“Afortunadamente nos favoreció la Federación Mexicana de Tenis con un evento mundial, internacional; siempre soñé que algún día Monterrey pudiera albergar un evento de la Copa Federación, y estoy muy contento, muy entusiasmado, muy agradecido de que finalmente llegue a Monterrey con tres equipos, tres países que van a jugar aquí (en Monterrey) el pase al Mundial, que son Dinamarca, México y Canadá. Va a ser un gran evento, estamos esperándolo toda la afición tenística de Monterrey; hemos tenido un gran año y no queda duda de que el tenis sigue resurgiendo aquí en el país”, dijo Hernán Garza.

“La Billie Jean King es diferente… es un evento único, no se va a volver a repetir, juegan tres países en esta instancia, siempre es uno contra uno; ahora, porque hay un cambio dentro de la Billie Jean King, tenemos la ventaja de poder traer este gran espectáculo, tres días, con partidos a muerte cada día entre los diferentes países, es evento único”, comentó Carlos González.

Jugadoras de la talla de Renata Zarazúa y Guliana Olmos, encabezadas por el entrenador Agustín ‘Bebé’ Moreno, se enfrentarán a Canadá y Dinamarca en busca del pase a la calificación del 2026 rumbo a las Finales.

“Renata (Zarazúa) ha jugado aquí, Giuliana (Olmos) ha jugado aquí, vienen jugadoras importantes, vienen dos Top 20 del mundo, esto es un nivel de tenis supercompetitivo. Extiendo la invitación a todo el público; todo mundo ha experimentado la Copa (Billie Jean King), el evento del Abierto Monterrey; hemos tenido llenos aquí en el estadio y esperamos que toda esa gente venga a apoyar a nuestra selección femenina”, apuntó Hernán.

“‘El Bebé’ y las jugadoras traemos en la cabeza; este paso ya lo hemos estado buscando… (En caso de avanzar en la Copa), dentro de la élite mundial estaríamos dentro de los 16 mejores, un paso agigantado para el desarrollo que se está buscando en México en general y que nuestras jóvenes promesas, niñas, vean a nuestras mexicanas que sí se puede, que es lo más importante”, señaló el alto mando del tenis en nuestro país.

“Estaremos aquí desde los entrenamientos (este domingo), para que también podamos invitarlos a los aficionados a que vengan a ver a las jugadoras mexicanas, a firmar algunos autógrafos y que sepan que este equipo viene para buscar hacer historia”, puntualizó Carlos González.

