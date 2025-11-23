Cerrar X
Dallas remonta 21 puntos y vencen 24-21 a Eagles

Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 42 yardas para sellar la remontada de 21 puntos de Dallas y vencer a Filadelfia 24-21

Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 42 yardas cuando el tiempo expiró después de que Dak Prescott remontara a Dallas de un déficit de 21 puntos y los Cowboys vencieran 24-21 a los Eagles de Filadelfia en un emocionante partido lleno de errores el domingo.

Los Cowboys (5-5-1) convirtieron en su tercera oportunidad de desempate del cuarto período para extender la racha ganadora de Prescott en casa contra oponentes de la División Este de la NFC a 19 en su primer juego en el AT&T Stadium desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

Los Eagles (8-3) todavía están en buena posición para ser los primeros ganadores consecutivos en la NFC Este desde que ganaron cuatro títulos divisionales seguidos de 2001 a 2004, pero la ofensiva volvió a la forma que ha frustrado a A.J. Brown después de que el receptor estrella tuviera un papel importante en la ventaja de 21-0 al inicio del segundo cuarto.

Filadelfia perdió con una ventaja de al menos 21 puntos por primera vez desde 1999, cuando Arizona venció a los Eagles 25-24. Fue la primera victoria para Dallas cuando iba perdiendo por tres touchdowns desde que los Cowboys vencieron a los Rams 34-31 en 2014.


