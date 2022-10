Dan detalles del escandalo del Tri en hotel de Monterrey

A 12 años del escandalo hecho por la Selección Mexicana en un hotel de Monterrey, dónde invitaron a 25 mujeres un travesti, el cual provocó la destitución de varios futbolistas para los partidos posteriores que se libraron, el ex encargado de la Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre, brindó detalles sobre el suceso.

El ex directivo deportivo asegura que los jugadores no le notificaron de la fiesta y se enteró por cuenta propia que los futbolistas invitaron al hotel donde se había concentrado el Tri a un total de 25 mujeres y un travesti sin que el cuerpo técnico percatara.

'¿Qué me pasa en Monterrey? No se van de desmadre, meten 26 mujeres, yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25 porque el otro era travesti. Entonces, vi todo, vi todo', aseguró Néstor de la Torre.

De la Torre recuerda que gracias a que los diarios deportivos mexicanos filtraron las imágenes de la fiesta privada fue que se enteró de ella.





'Nada, yo me enteré llegando a mi oficina, llegamos a las 8:30 a México, llego a mi oficina, me siento; diario me tenían mis periódicos, me siento y empiezo a ver... Bronca fuerte y de ahí empieza todo, yo no me di cuenta', menciona en exdirectivo deportivo de Selecciones Nacionales.





Tras esto, él emprendió acciones inmediatas y pidió las grabaciones del hotel, y al verlas fue que se enteró del detalle más mínimo que ocurrió en el escandaloso festejo en la Sultana del Norte. Y notó que Carlos Vela era uno de los protagonistas de la fiesta que rompió con el código de ética de los jugadores de la Selección Mexicana.