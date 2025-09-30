Cerrar X
Deportes

¡Dan miedo! Tridente de Rayados tiene más goles que 11 equipos

Entre Canales, Ocampos y Berterame suman 17 goles; cifra que representa el 75% de los goles que marcó la "Pandilla" en estas 11 jornadas que se han disputado

  • 30
  • Septiembre
    2025

Si hay una ofensiva en el fútbol mexicano que ha sido criticada durante el último tiempo es la de Rayados, porque aunque tenía jugadores de renombre, estos nunca terminaron de conectarse.

Pasaron Fernando Ortiz y Martín Demichelis por el banquillo, pero hombres como Sergio Canales, Lucas Ocampos y Germán Berterame no mostraban la calidad que los llevó a fichar con el Monterrey... hasta ahora.

De la mano de Domenec Torrent, este tridente empezó a mostrar su mejor versión, principalmente de cara a puerta, donde el 7 albiazul estuvo impreciso por un par de torneos.

El español suma ya seis tantos, mismos que el naturalizado mexicano y el argentino tiene ya cinco anotaciones; con lo que todos se encuentran peleando el título de goleo.

Entre Canales, Ocampos y Berterame suman 17 goles; cifra que representa el 75% de los goles que marcó la "Pandilla" en estas 11 jornadas que se han disputado, pero no solo eso, ellos solos tienen más goles que 11 equipos de la Liga.

Juárez (15), Pachuca (15), Chivas (16) Pumas (14), León (10), San Luis (16), Santos (13), Necaxa (11), Mazatlán (13), Querétaro (11) y Puebla (9) son los equipos con menos goles que la delantera rayada.

Todavía resta mucho de este Apertura 2025, pero la buena noticia para los regios es que, al menos por ahora, su delantera está bastante bien cubierta por tres cracks que están encontrando su mejor versión con Torrent al mando.


