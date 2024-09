Dan un año de prisión en suspenso a autor de insultos a Vinicius

Un juzgado español condenó a un año de prisión en suspenso al aficionado que profirió insultos racistas a Vinicius Junior del Real Madrid y Samuel Chukwueze del Villarreal.

El Real Madrid informó este jueves sobre la condena emitida por un juzgado de instrucción en Palma de Mallorca.

Los incidentes ocurrieron en el estadio del Mallorca durante dos partidos a inicios de 2023, cuando el acusado insultó a ambos futbolistas de raza negra desde las gradas.

Según el Madrid, el acusado “fue declarado culpable de dos delitos contra la integridad moral, agravados por haber actuado con motivaciones racistas” contra Vinicius y luego hacia Samu Chukwueze, quien entonces jugaba en el Villarreal y ahora lo hace con el AC Milan, dos semanas después.

El aficionado tampoco podrá acceder a los estadios de futbol donde se disputen partidos organizados por la Liga española o la Real Federación Española de Fútbol durante tres años.

La sentencia quedó suspendida luego que el acusado mostró arrepentimiento, le pidió disculpas a Vinicius mediante una carta que le dirigió al atacante brasileño y completó un programa de igualdad de trato y no discriminación.

La oficina de prensa de los tribunales de justicia de las Islas Baleares no publicó de inmediato el fallo tras ser solicitado por The Associated Press.

Vinicius ha sido víctima de una serie de insultos racistas desde que se incorporó al Real Madrid en 2018. Recientemente, dijo que España no debería ser sede de la Copa Mundial de 2030 si el país no evoluciona con el racismo en el fútbol.

En junio, tres hinchas del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión por proferir cánticos racistas contra el astro brasileño. Fue la primera condena por casos de racismo en el futbol profesional de España.

