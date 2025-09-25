David Fry resulta con fracturas en rostro tras pelotazo

El bateador de los Cleveland Guardians, David Fry, sufrió una fractura de nariz y fracturas faciales tras ser golpeado en la cara por Tarik Skubal.

El manager Stephen Vogt visitó al beisbolista en el hospital. Luego informó que

"Está bien. Está de buen ánimo. Está atento. Está alerta". explicó Vogt.

Esto sucedió en la sexta entrada, cuando Fry se cuadró para intentar tocar una recta de casi 100 mph. Sin embargo, la pelota se proyectó contra la zona de la nariz y la boca.

David Fry exited the game after being hit in the face by a pitch.



Skubal dijo que ver a Fry en ese trance fue difícil.

"Realmente duro. Ya lo contacté. Sólo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía estar bien al salir del campo, y espero que siga así.", exclamó.

Permaneció tendido en el suelo durante varios minutos antes de ser trasladado hacia el Centro Médico Luterano de la Clínica Cleveland.

David Fry se sometió a una cirugía de codo en la temporada baja y no se unió al equipo hasta finales de mayo.

