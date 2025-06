Debutará México ante República Dominicana en Copa Oro 2025

Javier Aguirre regresó al banquillo de la selección de México para tratar de levantar a un equipo muy golpeado luego de los fiascos en el Mundial de Qatar y en la Copa América de Estados Unidos. El “Vasco” parece ir por buen camino en su tercera etapa al mando del Tri.

Aguirre y la selección mexicana buscarán revalidar el campeonato de la Copa Oro y su primer paso será el sábado cuando enfrenten a la República Dominicana en Los Ángeles, el duelo inaugural del campeonato de selecciones de la Concacaf.

El grupo de México también incluye a Costa Rica y Surinam. Estados Unidos, sumido en su primera racha de cuatro derrotas desde 2007, debutará el domingo contra Trinidad y Tobago, para luego medirse al invitado Arabia Saudí y Haití.

Canadá quedó en una llave junto a Honduras, El Salvador y Curazao, mientras que Panamá enfrentará a Jamaica, Guatemala and Guadalupe.

México es el equipo más laureado de la Copa Oro, con ocho consagraciones. Estados Unidos le escolta con siete y Canadá se coronó en 2000. El torneo se disputará simultáneamente al Mundial de Clubes, que recibió prioridad de la FIFA a la hora de las convocatorias.

El “Vasco” Aguirre asumió en agosto del año pasado y, en 11 encuentros dirigidos, ya logró sacudirse la hegemonía de Estados Unidos el año pasado y recientemente le dio al Tri su primer título de la Liga de Naciones.

México no vencía a los estadounidenses desde 2019 y en octubre pasado los superó 2-0 en Guadalajara. En Liga de Naciones había perdido dos finales y una semifinal ante su rival del norte, pero este año derrotó 2-1 a Panamá para coronarse.

“Llegamos bien a (la) Copa Oro hemos tomado buenas decisiones y el objetivo no es otro más que ganar”, dijo Aguirre. “Somos los actuales campeones y queremos refrendar el título”.

México llega como favorito para repetir la corona porque Estados Unidos y Canadá no llevan a sus mejores jugadores, algo similar a lo que ocurrió en la edición de 2023 cuando el equipo se coronó bajo el mando de Jaime Lozano.

Los únicos ausentes son los delanteros Hirving Lozano y Henry Martín. Pero el “Chucky” no juega para México desde la Liga de Naciones del año pasado, mientras que Martín es tercero en la posición de centro delantero detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Jiménez, del Fulham inglés, y Giménez, del AC Milan, han jugado juntos en los cuatro últimos encuentros de México, desde la semifinal de la Liga de Naciones ante Canadá y en el triunfo sobre Panamá en la final del mismo torneo.

“Es un movimiento interesante, uno como técnico busca sacar el mejor rendimiento a los jugadores que están en buenos niveles competitivos y los dos están en Europa”, dijo Hugo Sánchez, el ex delantero del Real Madrid, a The Associated Press. “Tener a ellos dos al frente ayuda a darle confianza a todo el equipo”.

Desde que Aguirre optó por jugar con dos nueves en lugar de uno, México ha ganado tres partidos y sólo sufrió una derrota de 4-2 ante Suiza el fin de semana pasado en un encuentro en el que hizo varios cambios, especialmente en defensa.

“Son jugadores generosos que se están entendiendo cada vez mejor y son buenas opciones de cara a la Copa Oro”, dijo Aguirre.

¿Qué pasa con Estados Unidos?

Al igual que en la edición pasada, los dos rivales más fuertes de México en el papel llegan descafeinados sin sus mejores jugadores.

Los estadounidenses han perdido sus últimos cuatro partidos con el entrenador argentino Mauricio Pochettino y no tendrán a sus mejores cartas: Christian Pulisic (pidió descanso); Yunus Musah (motivos personales no divulgados); Weston McKennie, Tim Weah y Gio Reyna (convocados al Mundial de Clubes); Tyler Adams, Folarin Balogun, Antonee Robinson y Sergiño Dest (problemas físicos).

Canadá extrañará a su estrella Alphonso Davies, quien sufrió un desgarro de ligamento de la rodilla en la Liga de Naciones. Además, el técnico Jesse Marsch ha optado por darle minutos a jugadores jóvenes.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes que necesitan oportunidades reales de jugar”, dijo Marsch. “Hay muchas formas en las que este torneo puede ayudarnos a ampliar la baraja de jugadores y a fortalecernos”.

Los otros

Para nadie es una sorpresa ya el crecimiento sostenido de Panamá en los últimos años, pero la Copa Oro podría tener un rumbo distinto. El equipo arriba con las notorias ausencias de Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Cecilio Waterman, todos bajas por lesión.

Bajo el mando de su entrenador Thomas Christiansen, los canaleros han sucumbido en las últimas dos finales regionales: la Copa Oro 2023 y la última Liga de Naciones.

Otro equipo que deberá mostrar una cara diferente es Costa Rica, ahora dirigido por el mexicano Miguel Herrera. El “Piojo” fue el técnico del Tri en el Mundial de Brasil 2014.

Herrera logró el pase a la Copa Oro con un par de palizas sobre Belice, arrasándoles 13-1 en el marcador global. Su debut fue con un revés de 3-0 ante Estados Unidos en un amistoso.

“Tenemos muchos jugadores en Europa. Esta es una selección muy importante y estamos al mismo nivel que Estados Unidos y México”, dijo Herrera. “Esta es una oportunidad para demostrarlo”.

Comentarios