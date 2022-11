Defiende Ancelotti a Benzema por su ausencia en el Mundial

El jugador del Real Madrid se encuentra lesionado de un musculo, el cual también le impedirá jugar en el partido que tendrán los 'merengues' contra el Cádiz.

Carlo Ancelotti salió en defensa de Karim Benzema ante los reproches de que ha parado de jugar con el Real Madrid para poder llegar sin contratiempos al Mundial y el técnico afirmó el martes que el astro francés está dolido de no acumular minutos previo a Qatar.



El delantero de 34 años, que arrastra una fatiga muscular, se perderá su sexto partido seguido cuando el Madrid reciba al Cádiz en la Liga española el jueves. Será el último partido del club antes del parón por la Copa del Mundo.



Ancelotti tildó como una “tontería” que algunos crean que Benzema se está reservando para su selección.



“No me ha molestado nada, no ha podido ayudar al equipo pero lo ha intentado', dijo el técnico italiano. “No ha sido capaz de volver con esta molestia que es poca cosa”.



“El primero que está dolido es Karim, quien llega al Mundial cuando no ha tenido los minutos que necesitaba para estar en las mejores condiciones”, añadió.



Desde que ganó por primera vez el premio al Balón de Oro al mejor jugador del año hace tres semana, Benzema se perdió los encuentros ante Sevilla, Leipzig, Girona y Rayo Vallecano. Jugó menos de 30 minutos tras salir de la banca en la goleada 5-1 propinada al Celtic en la fase de grupos de la Liga de Campeones este mes. No ha sido titular desde el partido que ganaron 3-0 ante Elche el 19 de octubre, cuando anotó su último gol.



Benzema volverá a un Mundial tras perderse la cita de 2018. El técnico de Francia Didier Deschamps tenía previsto anunciar la noche del miércoles el equipo que intentará revalidar el título.



Ancelotti también defendió a Vinícius Júnior ante las acusaciones de que ha provocado a jugadores rivales en los últimos partidos.



“Parece que Vini es un provocador y es el que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones”, dijo Ancelotti sobre el delantero que irá al Mundial con Brasil. “La realidad es otra y no hay que faltarle al respeto ni en lo futbolístico ni en lo personal”.



El Madrid necesita vencer al Cádiz, equipo amenazado por el descenso, para irse al parón mundialista tres puntos detrás del líder Barcelona. Los merengues son los actuales campeones de la Liga española y la Liga de Campeones.

Con información de AP.