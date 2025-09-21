Del Toro termina quinto en la contrarreloj de Kigali

El mexicano Isaac del Toro finalizó este domingo con el quinto mejor tiempo en el campeonato del mundo de contrarreloj, realizado en Kigali, Ruanda, quedando a solo tres segundos de Tadej Pogacar.

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón de manera contundente, dominando la prueba y alcanzando un histórico triplete consecutivo, tras sus títulos en 2023 en Glasgow y en 2024 en Zúrich, igualando así a Tony Martin y Michael Rogers, únicos ciclistas que lo habían logrado antes.

El podio lo completaron el australiano Jay Vine y el belga Ilan Van Wilder. Pogacar, quien celebraba su 27º cumpleaños, terminó cuarto a 2:38 de Evenepoel, quien lo superó en la empinada subida adoquinada de Kimihurura, sorprendiendo a todos por su dominio frente al esloveno, reconocido como uno de los mejores del mundo.

Evenepoel mostró un rendimiento arrollador desde el inicio, con una ventaja de 45 segundos tras solo diez kilómetros de un recorrido exigente de 40 km y 680 m de desnivel. Con su característico casco dorado, el flamenco de 25 años consolidó su dominio, enviando una señal de advertencia antes de la carrera de ruta, donde podría intentar un doblete histórico, un año después de lograrlo en los Juegos Olímpicos de París.

"Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo", declaró Evenepoel, quien demostró una vez más su maestría en la contrarreloj.

Un tercio de sus victorias (22 de 66) provienen de esta disciplina, gracias a su potencia, aerodinámica impecable y atención al detalle.

