Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T112208_878_761a5b8f1f
Deportes

Del Toro termina quinto en la contrarreloj de Kigali

El mexicano Isaac del Toro finalizó este domingo con el quinto mejor tiempo en el campeonato del mundo de contrarreloj, realizado en Kigali, Ruanda

  • 21
  • Septiembre
    2025

El mexicano Isaac del Toro finalizó este domingo con el quinto mejor tiempo en el campeonato del mundo de contrarreloj, realizado en Kigali, Ruanda, quedando a solo tres segundos de Tadej Pogacar.

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón de manera contundente, dominando la prueba y alcanzando un histórico triplete consecutivo, tras sus títulos en 2023 en Glasgow y en 2024 en Zúrich, igualando así a Tony Martin y Michael Rogers, únicos ciclistas que lo habían logrado antes.

El podio lo completaron el australiano Jay Vine y el belga Ilan Van Wilder. Pogacar, quien celebraba su 27º cumpleaños, terminó cuarto a 2:38 de Evenepoel, quien lo superó en la empinada subida adoquinada de Kimihurura, sorprendiendo a todos por su dominio frente al esloveno, reconocido como uno de los mejores del mundo.

Evenepoel mostró un rendimiento arrollador desde el inicio, con una ventaja de 45 segundos tras solo diez kilómetros de un recorrido exigente de 40 km y 680 m de desnivel. Con su característico casco dorado, el flamenco de 25 años consolidó su dominio, enviando una señal de advertencia antes de la carrera de ruta, donde podría intentar un doblete histórico, un año después de lograrlo en los Juegos Olímpicos de París.

"Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo", declaró Evenepoel, quien demostró una vez más su maestría en la contrarreloj.

Un tercio de sus victorias (22 de 66) provienen de esta disciplina, gracias a su potencia, aerodinámica impecable y atención al detalle.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T125557_520_2cc92d11e2
Participan 20 atletas tamaulipecos en Paralimpiada Nacional 2025
cad4cb00_a88f_4ffd_baef_96576642d768_74da8960c8
Preocupa FECANACO que plataformas de transporte frenen innovación
AP_25261624267916_f7f201e515
Walcott gana oro en jabalina en el Mundial después de 13 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T170606_935_b774a23551
Salió a trabajar y se le encontró la muerte en el camino
EH_FOTO_VERTICAL_40_2caf34502b
Tomás Cuello se pierde temporada tras fracturarse el peroné
G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×