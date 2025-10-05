Descalifican a 'Tashiro' Fierro tras perder el control en pelea

El boxeador Ángel "Tashiro" Fierro fue derrotado por la vía de la descalificación contra Abraham Cordero luego de propinarle una patada en pleno combate.

Esto sucedió durante el tercer round del combate cuando ambos peleadores comenzaron a "hacerse de palabras" sobre el ring.

Tal fue la desesperación de Fierro, que al momento de que el referí intervino para separarlos, siguió soltando golpes mientras que Cordero daba pasos hacia atras para alejarse.

El momento del climáx de este encuentro fue que "Tashiro" entre los golpes, le propinó una patada a su rival.

El Tashiro Fierro descalificado por tirarle una patada a su rival. Qué desperdicio de talento por favor...



Vergonzoso. pic.twitter.com/oEG74ndbxe — Mati Mendía (@SoyMatiMendia) October 5, 2025

Inmediatamente el referí optó por intervenir de manera definitiva para arrinconarlo con apoyo de su second en la esquina y después descalificarlo.

Esta actitud fue reprobada por decenas de usuarios de redes sociales, así como los seguidores de la disciplina, al decir que muchas personas se esforzaron para que el boxeador pudiese regresar al ring para "desperdiciar" la oportunidad de esa manera.

Ante esto, la Honorable Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas en Tijuana decidió suspender al deportista para seguir el protocolo correspondiente.

Horas más tarde, la comisión informó que Fierro será citado para que brinde su versión de los hechos.

Comentarios