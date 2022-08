'Desde niño iba a la plaza de toros de Cadereyta'

Juan Antonio Adame 'El Bala' reaparece con mucha ilusión en el flamenco coso donde se hizo torero, al lado de Fermín Rivera y José Mauricio.

Luego de tres años de no vestir el traje de torear por incursionar en su faceta como maestro de tauromaquia en la escuela que tiene Espectáculos Monterrey en Aguascalientes, el diestro regiomontano Juan Antonio Adame "El Bala" se manifestó -en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte- muy ilusionado de reaparecer en la plaza donde se hizo torero hace casi 20 años, al lado de los finos diestros Fermín Rivera y José Mauricio, quienes lidiarán un precioso encierro de Golondrinas en la magna corrida de la Feria de Espiga que se celebrará este domingo a las 17:30 horas en el flamenco coso jimenense.

"Estoy muy contento y con ganas de disfrutar lo que ha sido mi profesión toda la vida y con mucha ilusión de volver a vestirme de torero porque ya han pasado tres años desde que he tomado la faceta de maestro de tauromaquia, que también he disfrutado muchísimo con los toreros que lleva la ´empresa´, a los que también les he aprendido bastante; todo este tiempo lo he disfrutado muchísimo y con esta oportunidad de volver a vestirme de torero en Cadereyta, donde me hice torero y donde desde niño iba cuando mi papá toreaba como subalterno, me hace mucha ilusión", dijo el diestro regiomontano.

"Además es un cartelazo donde veremos tres distintas maneras de expresar el arte que cada uno de los toreros llevamos dentro", señaló el espada, que reconoció que con sus alternantes lleva una gran amistad de muchos años, "porque nos conocemos desde hace tiempo y como amigo nos apreciamos, como compañeros nos respetamos, pero de luces y en el ruedo todos somos rivales que queremos salir a comernos el mundo con tal de triunfar", indicó.

"La última corrida que toree en Cadereyta la toreamos con Enrique Ponce y Fermín Rivera en febrero del 2018 y aquella ocasión, aunque corté una oreja, se me fueron por delante y traigo la espinita clavada con Fermín; espero desquitarme este domingo frente a mis paisanos", apuntó el coleta.

El diestro, con casi 20 años de trayectoria como matador de toros, recordó con mucha emoción y gratitud el apoyo que siempre recibió de Óscar Domínguez, ganadero de Golondrinas, pues "desde muy pequeño les tengo mucho cariño porque desde un principio Don Óscar me abrió las puertas de su ganadería, desde la primera vez que pisé esa ganadería y recibí todo el respaldo del ganadero para torear vacas cuando comenzaba de novillero, por ello siempre estaré profundamente agradecido con la familia Domínguez y pues torear una corrida, que viene muy bien presentada este domingo en la corrida de la Feria de la Espiga, me hace mucho ilusión porque es un gran cartel y es una fecha bonita donde todo el pueblo esta de fiesta", indicó.

"Es la feria de Cadereyta en una plaza que desde niño conozco y que en ella me hice matador de toros hace casi 20 años atrás y ahora reaparezco con ganado de quienes desde pequeño me tendieron la mano y creyeron en mí me motiva mucho a salir a entregarme como el público sabe que lo hace siempre ´El Bala´, con mucha entrega para que la afición salga de la plaza disfrutando de una gran tarde de toros", finalizó el espada.