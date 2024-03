Destaca Amelia Valverde plurifuncionalidad de Rebeca Bernal

La entrenadora de las Rayadas, Amelia Valverde, destacó las condiciones futbolísticas de Rebeca Bernal, y reconoció la seguirá utilizando en dos distintas posiciones, dependiendo de las necesidades que se lees presenten.

“Rebeca tiene la posibilidad de jugar dos posiciones, lo ha hecho mucho tiempo, en la pasada Copa Oro en el primer partido jugó en un puesto, y a partir de ahí jugó en otro hasta su último partido, en el caso nuestro desde la jornada 2, incluso en Pachuca inició de central, y terminó el partido en el centro, intentaremos explotar de alguna u otra forma a Rebeca para lo mejor posible para el equipo, la semana pasada jugó 70 minutos de central y terminó jugando en el centro, en el clásico de volante centro, va a depender de las decisiones que tomemos esta semana, de lo que necesite el equipo también, y de lo que consideremos que sus muy buenas cualidades le puedan presentar al club”, expresó la estratega costarricense al final de la victoria que obtuvieron ante Tijuana.

Por otro lado, Valverde declaró que a la Pandilla femenil le ha venido a bien marcar temprano en sus dos últimos cotejos, “Me gusta que el equipo tenga un buen desenvolvimiento en todo el juego, en los dos últimos partidos hemos tenido la particularidad que hemos anotado muy rápido, y ese manejo del marcador a favor me gusta, que el equipo intente jugar bien, los partidos son cambiantes por el desgaste, por el marcador, pero soy auto exigente y además porque todas las oportunidades que tengamos pueden ser claras para confirmar en el marcador”.

Para finalizar, Amelia dijo que prefiere que su equipo marque goles aunque no juegue tan bien, “Si me ponen en una balanza, si prefiero jugar bien y no anotar, a no jugar tan bien y ser contundente, prefiero la segunda, pero la consigna es jugar bien y aprovechar las oportunidades que se nos presentan.

