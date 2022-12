Destaca Miami Vs. 49ers en Semana 13 de NFL 2022

La Fecha 13 arranca la noche de este jueves con el duelo de Bills de Buffalo en Patriotas de Nueva Inglaterra.

La Semana 13 de la NLF 2022 inicia hoy jueves y como cada semana tenemos grandes enfrentamientos, entre los que destacan el duelo entre los Miami Dolphins y los San Francisco 49ers, dos de los favoritos en sus respectivas Conferencias, así como la revancha de la Final de la Conferencia Americana del año pasado entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals.



Antes de ir a los picks de la Semana 13, veamos las notas que se generaron en esta semana, en la National Football League:



- Los Angeles Rams: El receptor Allen Robinson se pierde toda la temporada a causa de una lesión en el pie, esta lesión se suma a la de su compañero, el también receptor Cooper Kupp, y la del QB Matthew Stafford, quien -aunque no ha sido descartado por el resto de la temporada- se perderá aún dos o tres semanas como mínimo; el panorama para los aún Campeones de la NFL no luce nada alentador y están ya prácticamente eliminados de los Playoffs.



- Kansas City Chiefs: Contratan al recién cortado por los Broncos, el corredor Melvin Gordon; si Gordon puede retomar el nivel mostrado en temporadas pasadas y dejar atrás sus problemas con los balones sueltos, será sin duda la pieza que le falta a Kansas para buscar otro Super Bowl.



- Chicago Bears: El Receptor Darnell Mooney está fuera toda la temporada, ya que será operado del pie.



- San Francisco 49ers: El RB Elijha Mitchell se perderá de cuatro a seis semanas nuevamente con una lesión en la rodilla.



- Green Bay Packers: El QB Aaron Rodgers sufrió una lesión en las costillas y será evaluado semana a semana.



- Jacksonville Jaguars: El RB titular Travis Etiene se lesionó el pie el domingo pasado; al parecer, la lesión no es grave, por lo que máximo perderá una semana.



- Pittsburgh Steelers: El corredor Najee Harris tuvo una lesión en el abdomen el lunes pasado, por lo que su participación esta semana esta en duda.



PICKS DE APUESTAS



NFL 2022 - SEMANA 13



La semana pasa acertamos nuestros tres picks de la semana, con esto hemos rebasado el 70% de efectividad en lo que va de la temporada, esperamos seguir así esta semana… acompáñenme a nuestros picks de la Semana 13 de la NFL 2022.



PICK DE LA SEMANA



STEELERS -1



* Pittsburgh Steelers at Atlanta Falcons



El quarteback Kenny Pickett está mejorando cada semana y la defensa de los Steelers, con TJ Watt sano, ha mejorado mucho su nivel, esa será la clave para que Pittsburg salga de Atlanta con una victoria este domingo. Los Falcons han sido muy irregulares y su QB Marcus Mariota tiende a cometer errores cuando es presionado; será un duelo muy defensivo, donde ambas ofensivas se apoyarán mucho en su ataque terrestre, pero veo a los Steelers llevando la victoria por un gol de campo, al menos.



PICK DIVISIONAL



GIANTS +2.5



* Washington Commanders at New York Giants



Como ya lo hemos comentado anteriormente, el orgullo pesa en la NFL… y mucho; los Giants, a pesar de su gran inicio de campaña, son underdogs en su propia casa ante unos Commanders que han venido de menos a más desde que el QB Taylor Heineke tomó las riendas de la ofensiva.



PICK INVITADO ESPECIAL



CHIEFS -4



* Kansas City Chiefs at Cincinnati Bengals



Esta vez les traigo un pick que me recomendó mi gran amigo y también uno de mis maestros en el mundo de las apuestas, Mike Bañuelos; coincido con él en que, a pesar de que Cincinatti ya cuenta con Joe Mixon y Ja’Marr Chase de regreso en el emparrillado, los Chiefs deben tener su revancha y ganar este encuentro por al menos un touchdown, y de esta forma solidificarse como el gran favorito de la Conferencia Americana para llegar el Super Bowl.



Es todo por esta semana.