Detectan cáncer a ex tenista Martina Navratilova

La tenista Martina Navratilova dio a conocer este lunes que le fue diagnosticado cáncer mamario y de garganta, por lo que iniciará un tratamiento pronto.



En un comunicado difundido por su representante, la ganadora de 18 títulos de individuales en Grand Slam aseveró que su pronóstico es bueno. Navratilova, integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional, añadió que comenzará su tratamiento este mes.

Navratilova dijo que había notado la inflamación de un ganglio linfático en su cuello cuando asistía a las Finales de la WTA, último torneo de la temporada, realizado en noviembre en Fort Worth, Texas.

Una biopsia mostró un cáncer de garganta en una etapa temprana. Mientras Navratilova se sometía a los análisis en la garganta, se le detectó el cáncer mamario, no relacionado con el otro.

'No es necesario de decir, pero mi teléfono y Twitter explotaron y entonces lo diré de nuevo —gracias por todo su apoyo y no he terminado', publicó en su cuenta de Twitter el lunes.