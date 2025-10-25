Cerrar X
Deportes

Detienen a revendedores de entradas para el GP de México

De las nueve personas detenidas por esta infracción, tres ya contaban con antecedentes por esta misma falta y ya están a disposición de la autoridad

  • 25
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de nueve personas, incluyendo un menor de edad, por la reventa de boletos del Gran Premio de la Ciudad de México Fórmula 1, durante un operativo implementado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, supervisó las acciones y destacó que, de los detenidos por esta falta administrativa, tres contaban con antecedentes previos por la misma razón.

G4ISvByWsAADN56.jpg

El despliegue de seguridad no se limitó a la reventa, pues también se aplicaron 103 infracciones, remitiendo a un depósito vehicular 78 motocicletas y dos vehículos por incumplimiento al Reglamento de Tránsito. Además, 28 personas que eran sorprendidas apartando lugares en la vía pública fueron remitidas ante el juez cívico.

Como parte de la estrategia de vigilancia, agentes de Inteligencia de la SSC sobrevuelan el autódromo con dos drones, proporcionando una perspectiva de seguridad.

También se instalaron cámaras con tecnología de reconocimiento facial, con el objetivo de identificar a personas que puedan estar relacionadas con la reventa u otros actos delictivos.

G4ISvA4W8AAYZ3t.jpg

Por su parte, la Policía Auxiliar reportó saldo blanco en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante la jornada del viernes, sin novedades en el arribo y retiro de aficionados, donde se mantiene presencia policial en accesos, pasillos y torniquetes.

Finalmente, la SSC señaló que, de manera complementaria, se realiza un despliegue operativo especial con personal de la Policía Turística en corredores turísticos, plazas comerciales y puntos de reunión de los aficionados para "brindar apoyo a los visitantes nacionales y extranjeros."


