Día de Acción de Gracias… ¡y de ver la NFL 2022!

Este jueves habrá tres partidos en el Thanksgiving Day: Buffalo Vs. Detroit, Gigantes Vs. Dallas y Nueva Inglaterra Vs. Minnesota.

Llegamos ya a la Semana 12 de la NFL 2022 y se vienen hoy jueves los tradicionales tres partidos de Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias), que marcan el comienzo de la recta final de la campaña… aquí es cuando se define quién estará en Playoffs y quién se quedará en el camino.



Tenemos tres grandes juegos el día de hoy jueves donde, por cierto, tendremos pick para dos de ellos.



A las 11:30 horas, Buffalo Bills visita a Detroit Lions.



A las 15:30 horas, los New York Giants visitan a los Dallas Cowboys, en lo que -para mí- será el mejor juego del día.



Y por último, a las 19:30 horas, para cerrar la jornada del Día de Acción de Gracias, los New England Patriots visitan a los Minnesota Vikings.



También tenemos noticias interesantes, vamos a revisarlas para posteriormente pasar a nuestros picks:



- Los Angeles Rams: Despiden al corredor Darrell Henderson, quien encuentra empleo con Jacksonville.



- Denver Broncos: Despidieron al RB Melvin Gordon.



- Quarterbacks: Muchos cambios en la posición mas importante de la liga…



* Los Jets mandan a la banca a Zach Wilson, y Mike White recibe la oportunidad de ser titular.



* En Carolina, el titular será nuevamente Sam Darnold, quien no había iniciado un solo juego en todo el año.



* En los Houston Texans, David Mills va a la banca, lo que favorece a Kyle Allen.



* En Arizona y Rams, aún no se sabe si Kyler Murray y Matthew Stafford, respectivamente, iniciarán el domingo.



* En Chicago es un misterio lo que pasara con Justin Fields, tiene una lesión en el hombro, están evaluando si juega con todo y la lesión o si lo operan y se acaba su temporada.





PICKS THANKSGIVING



VIKINGS -2.5



* New England Patriots at Minnesota Vikings



El orgullo pesa en la NFL, y una derrota como la del domingo pasado no se puede quedar así, los Vikingos no buscarán quién se las hizo, sino quién se las pague… y saldrán con todo contra unos Patriotas que, si bien son muy competitivos y no pueden descartarse, hombre por hombre son un equipo muy inferior a ellos.





PICK PRESENTIMIENTO DE THANKSGIVING



GIANTS +10



* New York Giants at Dallas Cowboys



Esta línea la veo muy inflada por la reacción de las casas de apuesta a la aplastante victoria de los Vaqueros ante los Vikingos la semana pasada; New York ha venido jugando muy bien esta temporada y prácticamente ha competido en todos sus juegos, no veo un escenario donde los Cowboys ganen por más de un touchdown, es por eso que me quedo con los Gigantes y sus 10 puntos de ventaja.





MONDAY NIGHT PICK



STEELERS +3



* Pittsburgh Steelers at Indianapolis Colts



Los Steelers van de visita a Indianápolis, y esta vez van con su defensa completa comandada por el gran TJ Watt, quienes harán sufrir todo el juego al prácticamente inmóvil Matt Ryan; será un juego donde habrá muchas capturas y mucha presión al quarterback de los Colts. Será un duelo de pocos puntos, donde las defensas decidirán el resultado final, es por esto que si el juego depende de la defensa, es mejor ir con los puntos, por lo que nos quedamos con el Underdog.



No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar… con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martínez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.





JUEGOS DE HOY



Futbol americano



NFL 2022



Fase regular



Semana 12



Thanksgiving Day



Buffalo (7-3) Vs. (4-6) Detroit



Ford Field



11:30 horas



Fox Sports





Gigantes (7-3) Vs. (7-3) Dallas



AT&T Stadium



15:30 horas



Fox Sports y Canal 9





N. Inglaterra (6-4) Vs. (8-2) Minnesota



US Bank Stadium



19:30 horas



NFL Network