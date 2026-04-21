Diego Silveti es guadalupano... ¡Y agradecido!

Orgulloso de su devoción mariana y agradecido con Dios, la Virgen de Guadalupe y con toda la afición que ha apoyado su carrera durante sus casi 15 años de matador de toros, se mostró emotivo, sincero y a pecho abierto el diestro guanajuatense Diego Silveti, quien encabeza el cartel del arranque de la temporada 2026, la tarde del próximo domingo en punto de las 16:30 horas en el dorado ruedo de la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, donde toreará al lado del arrojado rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza, el valiente torero lagunero Arturo Gilio y el joven y triunfador diestro hispano Marco Pérez, quienes lidiarán un precioso encierro de la ganadería de la Estancia, propiedad de don Alejandro Martínez Vértiz.

“Me siento muy emocionado y agradecido con Dios, la Santísima Virgen de Guadalupe y con toda la afición mexicana y especialmente la regiomontana, que han estado conmigo apoyándome en estos casi 15 años de carrera como torero que cumpliré en agosto próximo, Dios mediante”, nos dijo el diestro guanajuatense, visiblemente conmovido, luego de visitar orgulloso el Santuario y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Independencia de Monterrey, Nuevo León, donde hizo “el paseíllo” en el corredor principal, hasta postrarse a los pies de la imagen de la Morenita del Tepeyac, dando muestras de su fe, confianza y devoción por la Reina de México.

“Estoy muy agradecido con ella (la Virgen de Guadalupe), es mi ‘apoderada’ y nunca me ha soltado de su mano”, nos dijo ya a las afueras del sagrado recinto. “Mi familia ha sido desde siempre muy devota de la Virgen de Guadalupe; ella siempre me ha acompañado a torear, tengo cinco capotes de paseo con su imagen y tuve la oportunidad, en un viaje a Europa, de obsequiarle uno de ellos al Papa Francisco, así como mi padre y mi madre (‘El Rey’ David Silveti) lo hicieron en su tiempo con San Juan Pablo II”, recordó conmovido el fino espada, quien añadió: “He querido venir esta vez a su Santuario y a su Basílica aquí en Monterrey antes de iniciar el día para ponerme como siempre en sus manos e interceda por la paz mundial y también pedirle su cobijo y protección, no solo a mí, en mi profesión de torero, sino a todo México como nación”.

Ya en el ámbito profesional, el diestro se manifestó muy emocionado de reaparecer en la apertura de la temporada 2026 (después de estar ausente la temporada anterior), ante la afición de la Monumental Monterrey el próximo domingo.

“Me ilusiona muchísimo volver ante la afición regia; el año pasado, por distintas circunstancias, no pudimos estar presentes y la extrañé mucho porque los últimos años ha sido una ‘plaza talismán’ para mí, ha sido un precioso escenario donde he podido cuajar grandes e importantes faenas como la de aquella tarde con toro de Arroyo Zarco que marcó ‘un antes y un después’ en mi carrera, un triunfo que me dio mucho, marcó un gran impacto, me dio mucha confianza y reimpulsó mi carrera, como también aquella corrida goyesca con un toro de Hándam que pude torear muy a gusto. En fin, esta plaza y esta afición han sido importantes para mi carrera; no haber podido volver la temporada anterior, pero abrir ahora esta temporada como parte de este cartelazo, me hace muchísima ilusión”, indicó el fino diestro.

El torero, que con un alto grado de valor, pundonor, honradez y vergüenza torera, como lo mostrara su bisabuelo Don Juan Silveti Mañón, su abuelo, Don Juan Silveti Reynoso y su padre, David Silveti Barry, familia que ha escrito con letras de oro la historia del toreo en México, ha aceptado su carrera con todos los peligros y riesgos que ella contiene; inició el presente 2026 recibiendo dos cornadas en la plaza de toros de Mérida, y “no hecha la pata p’atrás” ante este compromiso en la Monumental Monterrey, sino que, al contrario, se manifiesta más dispuesto y comprometido a salir a darlo todo.

“Obviamente, con la edad, es más tardada la recuperación; sin embargo, ya estamos bien, y pues venimos colocados en un gran cartel donde mis compañeros alternantes son muy jóvenes y unos grandes profesionales y extraordinarios toreros con muchas facultades, entonces, eso me motiva mucho. Alterné muchas tardes con el padre de Guillermo, no pude torear con Arturo Gilio padre, pero su hijo ha ido construyendo una carrera muy importante y Marco Pérez apenas tiene pocos años más de lo que tengo de alternativa y es un gran fenómeno y triunfador que al inicio de la presente temporada española ha abierto tres puertas grandes en Olivenza, Castellón y Valencia, y eso nos motiva bastante, nos ‘aprieta mucho’ y nos obliga a sacar la casta para salir a demostrarle al público regiomontano de qué estamos hechos… de qué está hecha la dinastía Silveti”, finalizó el espada.

Los boletos para disfrutar este sensacional cartelazo de apertura de la temporada 2026 se pueden conseguir en las taquillas de la plaza y 24/7 en la plataforma de superboletos.com.

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