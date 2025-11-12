Dinastía o nuevos reyes, en la Liga Intrauniversitaria de la UANL

Unos buscan extender su reinado y perpetuarse en la cima; los otros quieren derrocarlos para ser los nuevos mandones.

Los Osos de FIME y las Águilas de la Preparatoria 9, las máximas potencias en facultades y prepas, se medirán ante las Lechuzas de Leyes y Panteras de la Preparatoria 22, respectivamente, en las finales.

El emparrillado del Estadio Gaspar Mass será este miércoles el campo de batalla en el cual surgirán los campeones de la temporada 2025.

Facultades: Choque clásico

El Tricampeonato para los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) está a un solo paso, pero las Lechuzas de Leyes (de la Facultad de Derecho y Criminología -FACDYC-) buscarán dar la campanada y conquistar su primer título desde el 2013.

FIME llega con una cadena de 26 triunfos al hilo y un roster poderoso con talento y experiencia en posiciones claves.

Los Osos tienen su ancla de éxito en una dominante línea ofensiva y dos corredores como Ángel ‘El Trix’ Sánchez y Diego Gómez, mientras que el receptor Adrián Marcelo Lozano es una amenaza vertical.

Leyes vive una época de cambio de mentalidad y actitud con la llegada de los coaches Alejandro Nava y Alejandro García, además de incorporar a Patricio Calderón como quarterback.

Se espera que estén arropados por sus estudiantes, que han hecho una costumbre poner ambiente en las tribunas.

El duelo será a las 18:30 horas.

Un total de 36 Campeonatos ha ganado FIME en su historia.

Ficha

Fútbol americano

Liga Intrauniversitaria

UANL - Facultades

Temporadas 2025

Playoffs - La final

FIME vs. FACDYC

Estadio Gaspar Mass

18:30 horas - Hoy

Preparatorias: Vuelo de altura... ¿o revancha?

Disputar finales y coleccionar campeonatos se ha convertido en una costumbre para las Águilas de la Preparatoria 9.

Este miércoles, las Águilas buscarán seguir en lo más alto del cielo al enfrentar a las Panteras de la Preparatoria 22, en el duelo que definirá al campeón.

La Prepa 9 se ostenta como tetracampeón invicto, una hazaña inédita en la Liga Intrauniversitaria, y esta tarde pudiera ganar su quinto título al hilo.

La escuadra del coach Alberto ‘Termi’ García ha dominado la categoría y cuenta con un equipo con jugadores clave como el corredor Michael Muñoz, el apoyador Marcelo Casillas y el receptor Juan de Dios Aldape.

La Prepa 22 buscará cobrarse las cuatro Finales perdidas con la Prepa 9 y arrebatarles el trono.

El juego será a las 12:30 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL.

Un total de 16 Finales al hilo ha jugado la Preparatoria 9.

Ficha

Fútbol americano

Liga Intrauniversitaria

UANL - Preparatorias

Temporadas 2025

Playoffs - La final

Águilas vs. Panteras

Estadio Gaspar Mass

12:30 horas - Hoy

Comentarios