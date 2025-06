Dodgers destinan 1 mdd en apoyo a la comunidad migrante en LA

Los Angeles Dodgers anunciaron este viernes una donación de un millón de dólares para apoyar a familias migrantes afectadas por recientes redadas migratorias en el sur de California.

Esta iniciativa, en colaboración con la ciudad de Los Ángeles, busca proporcionar asistencia financiera directa a las familias impactadas.

In partnership with the City of Los Angeles, the Dodgers have committed $1 million toward direct financial assistance for families of immigrants impacted by recent events in the region. Additional community efforts to be announced in the coming days.