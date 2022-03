¡Donovan se pierde Mundial de Patinaje Artístico!

El patinador mexicano no participará en la justa; aquí te platicamos todos los detalles sobre esta decisión

El patinador mexicano Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico 2022, debido a que sus patines no llegaron a Montpellier, Francia, lugar donde se desarrolla la justa.

La Unión Internacional de Patinaje (International Skating Union) dijo en un comunicado que "Carrillo ha abandonado debido a motivos personales (...). El equipaje con sus patines no llegó a tiempo para la competición".

De acuerdo con María José Alcalá, presidenta del COM, el entrenador le informó que "una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos, pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el Mundial".

A través de sus redes sociales, Donovan había expresado hace algunos días que se encontraba preocupado porque sus patines no llegaban.

"Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines", dijo el atleta mexicano.

Carrillo iba a salir a debutar en la justa este jueves a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Error del COM

El COM en su cuenta de Twitter había afirmado que Donovan Carrillo ya contaba con sus patines.

"Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil", publicó el COM.

Sin embargo, horas más tarde el Comité ofreció una disculpa debido a que su información fue incorrecta.

"Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder", mencionaba el tuit.

Con información de info7.mx