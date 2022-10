Dos juegazos en la Semana 6 de la NFL 2022

Vaqueros de Dallas visita al invicto Águilas de Filadelfia, y Jefes de Kansas City recibe a Bills de Buffalo.

Ayer inició la Semana 6 de la NFL 2022 y con cada juego llegan más emociones, la semana pasada destacó el juego de Monday Nigth entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs, el cual tuvo de todo: muchos puntos, grandes jugadas defensivas, llamadas controversiales de los entrenadores, marcaciones polémicas de los oficiales y un final como pocos… en el cual terminó ganando Kansas por un punto.

Para esta semana los duelos más destacados son el de Buffalo Bills ante Kansas City y el de los Vaqueros de Dallas, quienes con su gran defensa buscan quitarle el invicto a domicilio a los Philadelphia Eagles, juego para el cual les tengo un pick.

Vamos a nuestros picks de la semana 6, pero antes vamos a ver los sucesos más importantes de la Semana 5:

- Carolina Panthers: Despiden a su head coach Matt Rhule, quedando el veterano Steve Wilks como coach interino.

- Seattle Seahawks: El RB Rashad Penny se fracturó la tibia y estará fuera el resto de la temporada.

- Oficiales NFL: Esta semana hubo dos llamadas de rudeza al pasador muy polémicas, una en favor de Tom Brady de los Buccaneers y otra en favor de Dereck Carr de los Raiders; la NFL puede verse en graves aprietos si no hace algo por unificar las marcaciones en este tipo de castigos, ya que no hay un parámetro ni un criterio consistente al marcarlos, acciones muy similares han sucedido en otros encuentros y no se marcan como castigo, estas marcaciones exageradas afectan directamente el resultado de los encuentros y la imagen de la liga se está viendo afectada, además de crear una inconformidad generalizada entre entrenadores, aficionados, medios de comunicación y jugadores… veamos qué hace la NFL al respecto.





PICK DE LA SEMANA 6 NFL 2022

PACKERS -7.5

* New York Jets at Green Bay Packers: Si bien es cierto que Aaron Rodgers y los Packers nos han decepcionado en lo que va de la temporada, la realidad es que esta semana enfrentan a un rival que está en plena reconstrucción, con un quarterback de segundo año que viene regresando de lesión, además de estar en casa, donde Rodgers siempre nos brinda sus mejores actuaciones; al venir de una derrota, los Packers se tomarán las cosas muy enserio y saldrán a darlo todo. Green Bay ganará el encuentro por al menos 10 puntos.





PICK PRESENTIMIENTO

DOLPHINS +3

* Minnesota Vikings at Miami Dolphins: Miami jugara con su tercer QB, pero esto no significa que deje de ser un equipo competitivo, todos están volcados a apostar por los Vikingos y su poderoso ataque comandado por Kirk Cousins, Dalvin Cook y Justin Jefferson, pero Miami cuenta con una buena defensa… y en el calor de Miami las cosas no serán nada fáciles para Minnesota, que generalmente sufre en este tipo de climas. Será un encuentro cerrado, donde cualquiera puede ganar, por eso me quedo con los tres puntos a favor de Miami.





PICK ADICIONAL

EAGLES -6.5





* Dallas Cowbos at Philadelphia Egles: La magia de Cooper Rush y su marca invicta como titular llegará a su fin, Philadelphia es un equipo muy completo, como ningún otro que haya enfrentado Dallas hasta el momento, y cuentan con un QB con mucha movilidad como lo es Jalen Hurst, quien además está pasando por un gran momento, con su movilidad puede aprovechar muy bien la agresividad de la defensiva vaquera para correr y crear jugadas grandes; si además le sumamos que estará en su casa, con el apoyo de su público, siento que con la pura defensa no le bastará a los Cowboys para ganar esta vez. Veo a los Eagles ganando este encuentro por al menos un touchdown.

