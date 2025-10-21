Doug Martin enfrentó lesiones y problemas de salud mental

Doug Martin llegó al campus de la Universidad Estatal de Boise hace casi dos décadas para jugar al fútbol americano en su famoso césped azul y, a pesar de ser un recluta poco conocido del norte de California, se convirtió en un corredor tenaz y en una selección de primera ronda del draft de la NFL.

Apodado el "Hámster Musculoso" tanto por su tamaño como por su estilo de carrera, fue elegido dos veces al Pro Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay durante una carrera de siete años en la NFL que le valió un gran contrato en 2016. Sin embargo, su estilo temerario en el campo también le causó perder mucho tiempo de juego debido a una gran variedad de lesiones e incidió en su retiro.

Su vida terminó trágicamente el fin de semana en Oakland, la ciudad del Área de la Bahía de San Francisco donde nació y terminó su carrera con los Raiders hace siete años.

Martin, de 36 años, murió después de lo que la policía describió como un “breve forcejeo” con los agentes que lo arrestaron el sábado por la madrugada mientras investigaban un allanamiento en una casa. El exdeportista quedó inconsciente, y un médico certificó su deceso en un hospital, informó la policía de Oakland. No se ha divulgado la causa de la muerte.

“Simplemente tenía esta sonrisa fácil”, rememoró el exentrenador de los Buccaneers, Dirk Koetter. "El tipo siempre estaba sonriendo. Era un gran compañero de equipo, siempre optimista en las instalaciones. Todos disfrutaban estar a su alrededor."

Preguntas sobre el encuentro con la policía

Muchas preguntas quedan sin respuesta, incluyendo cuántos agentes estuvieron involucrados, cuánto tiempo forcejearon con Martin y cómo lo inmovilizaron. Los policías que lo detuvieron han sido puestos en licencia con goce de sueldo mientras continúa la investigación, una práctica estándar de la policía.

El exrepresentante de Martin emitió un comunicado el lunes a petición de su familia, e informó que el exjugador lidiaba en privado con problemas de salud mental que "impactaron profundamente su vida personal y profesional."

El día que murió, Martin se sintió abrumado y desorientado, huyó de su casa y entró en la vivienda de un vecino dos puertas más abajo, donde la policía lo confrontó, dijo el exrepresentante Brian Murphy.

Los padres de Martin habían buscado ayuda médica para él y contactaron a las autoridades locales para obtener apoyo, relató Murphy.

"En última instancia, la enfermedad mental resultó ser el único oponente del que Doug no pudo escapar", expresó.

Las personas negras representaron un número desproporcionado de los detenidos que murieron después de ser inmovilizados, golpeados o electrocutados con Taser por agentes policiales en Estados Unidos, según una investigación de tres años realizada por The Associated Press. Las personas negras de ascendencia no hispana constituyeron aproximadamente un tercio de las más de 1.000 muertes que la AP documentó durante una década, a pesar de representar sólo el 12% de la población.

Aquéllos que sufrían una crisis de salud mental también estaban entre los particularmente susceptibles a ser sometidos por la fuerza, especialmente si estaban alucinando y eran incapaces de entender órdenes, encontró la investigación.

Martin, quien era negro, llegó a Boise State desde Stockton, California, y vio poco tiempo de juego en sus dos primeras temporadas. Incluso fue movido a la posición de defensa secundaria por un tiempo antes de regresar como corredor sólo porque las lesiones habían dejado vacantes en ese puesto.

Pero lideró la escuela en yardas por tierra y fue nombrado miembro del equipo ideal de la conferencia en sus dos últimas temporadas. Se marchó como uno de los mejores corredores en la historia de la escuela.

Tampa Bay ascendió en el draft de 2012 para seleccionar a Martin en la primera ronda, un movimiento que dio frutos casi de inmediato. Se destacó en la segunda mitad de su año de novato y fue seleccionado para el Pro Bowl.

Irrumpió en la escena de la NFL esa temporada con una actuación de 251 yardas y cuatro touchdowns contra Oakland, empatando en la duodécima mayor cantidad de yardas por tierra en un solo partido en la historia de la NFL. Esa cifra es todavía un récord de la franquicia de los Bucs.

Comentarios