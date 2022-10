Duelo de favoritos en la Conferencia Americana

Cincinnati visita a Baltimore en el Sunday Night de la Semana 5 de la NFL 2022, que abre fuego este jueves por la noche.

Hoy inicia la Semana 5 de la NFL y con ella llegarán nuevas emociones y finales dramáticos como los vividos la semana pasada en el duelo de Bills Vs. Ravens, donde Buffalo remonto un déficit de 20 puntos para llevarse la victoria al final.





Para esta semana los duelos más destacados son el de Cowboys Vs. Rams, donde el sorprendente Cooper Rush buscará seguir con su racha de victorias, y también destaca el Bengals Vs. Ravens, duelo entre dos de los favoritos en la Conferencia Americana (AFC).





Vamos a ver lo más importante que nos deja la Semana 4, donde hubo varias lesiones de consideración:





- Denver Broncos: El RB Javonte Williams estará fuera el resto de la temporada con lesión en la rodilla.





- New York Giants: El QB Daniel Jones está en duda para el juego del domingo por una lesión de tobillo, y su suplente Tyrod Taylor también está en duda por una conmoción.





- Miami Dolphins: El QB Tua Tagovailoa sufrió una conmoción cerebral severa y no se sabe cuánto tiempo estará fuera de los emparrillados; por lo pronto este domingo no jugará y estamos en espera de una actualización al respecto.





- Indianapolis Colts: El RB Jonathan Taylor sufrió una lesión de tobillo y están en duda para el juego ante los Denver Broncos.





PICKS DE APUESTAS NFL 2022





SEMANA 5





Otra excelente semana acertando dos de tres picks, acertamos con los Chargers que ganaron sin mucho esfuerzo ante Houston, y también con las altas del juego de Vikings Vs. Saints en Londres. Vamos a nuestras apuestas de la Semana 5.





PICK DE LA SEMANA





BUCCANEERS -8.5





* Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady no está teniendo el regreso deseado, la ofensiva de Tampa no luce como en sus mejores días debido a las lesiones y el mismo Brady está pasando por problemas personales en su matrimonio, que seguramente están afectando su concentración, esta vez juegan en casa ante un equipo mucho muy inferior en talento, a quienes además les pesa mucho salir de su domo y jugar al aire libre, por lo que Brady y sus muchachos deberán ganar tranquilamente este encuentro por al menos 10 puntos.









PICK PRESENTIMIENTO





BROWNS +3





* Los Angeles Chargers at Cleveland Browns: Los Browns nos decepcionaron la semana pasada al perder contra Atlanta, pero esta vez y en su casa las cosas pueden ser muy distintas; el QB Justin Herbert está lastimado de las cotillas, el WR Keenan Allen no ha jugado en las últimas dos semanas y el DE Joey Bosa estará fuera varias semanas. Con un clima hostil en Cleveland, los Browns aprovecharán su poderoso ataque terrestre para controlar el reloj, de seguro será un juego muy parejo… y si Cleveland llegara a perder, no creo que sea por más de tres puntos.









PICK ADICIONAL





ALTAS DE 45.5





* Detroit Lions Vs. New England Patriots: La ofensiva de Detroit es garantía de puntos, y la de los Patriotas, aún sin Mac Jones, se las ingenió para anotarle 24 puntos a una muy buena defensa como es la de Packers; contra una defensa tan porosa como la de Detroit, seguramente habrá mas puntos. Debemos de aprovechar que la línea de puntos está baja e ir con las altas, mi pronóstico es que ambos equipos anotan al menos 24 puntos.





Es todo por esta semana. No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar, con su servidor, mis grandes amigos Gil Martínez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.