'El arma de México: no prestarle el balón a Argentina'

Magdaleno Cano, exjugador y extécnico de Rayados, revela la clave para que el Tri derrote a Argentina.

El exjugador y extécnico del Club de Futbol Monterrey, Magdaleno Cano, dijo en entrevista exclusiva con El Horizonte qué debe hacer el Tri este sábado para vencer a Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022.



México se enfrenta este sábado a la albiceleste en juego de la Fecha 2 de la fase de grupos de la actual justa mundialista, en actividad del Grupo C.



“Esperemos que México anule a los jugadores argentinos, tal y como lo hizo contra Polonia”, dijo el exdefensa lateral derecho del Club de Futbol Monterrey Rayados.



“México debe tener el balón, no prestárselo a Argentina, porque si se lo prestan hay que recuperarlo lo más rápido posible, de lo contrario nos harán daño”, agregó.



Si el Tricolor quiere dar un paso contundente hacia los Octavos de Final de la actual justa mundialista, debe vencer a los sudamericanos.



“Los argentinos tienen mejor definición, al ataque, que los polacos. Si México pierde el balón, sus jugadores deben estar juntos para no regalar espacios, y cuando el Tri tenga la pelota, generar llegadas y terminar las jugadas con tiro a gol”, comentó el también ex timonel de La Pandilla.



Sobre la estadística de que el Tri tiene tres derrotas en tres partidos disputados ante los pamperos en una Copa del Mundo, Cano comentó: “Se puede romper la estadística de que México nunca le ha ganado a Argentina en el Mundial”.



“No perder es un buen resultado. Confiamos en que nuestros jugadores estarán atentos”, puntualizó.