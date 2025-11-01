El color del Clásico más pasional de México lo pone su gente

Esta noche, ‘El Clásico más Pasional’ los arropan en el ambiente 25 coquetos grados, mismos que fueron pronosticados por Tania Montemayor, quien pertenece al equipo de meteorología de Info7 en los segmentos informativos del clima. Ya desde las afueras del Estadio BBVA se vive un gran ambiente, para disponerse a disfrutar la edición 141 del Clásico Regio entre Tigres y Rayados.

El ‘Clásico más caliente’ ese que divide nuestro estado y que ya traspasó fronteras, nacionales, internacionales, incluso continentes, forma parte de la continuación de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2025. Ya el ‘Gigante de acero’ les da la bienvenida para que ocupen alguno de los 53,500 asientos que integran el recinto. Y que en punto de las 19:05 horas el sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos realice la señal más futbolera para el inicio de las acciones.

No importa la forma en que se llegue a esta Fiesta Futbolera, ya sea en automóvil o camioneta, acompañado de la familia o con amigos, en ruta urbana o el metro; lo importante es presenciar físicamente de esta batalla deportiva y de alentar a su equipo predilecto. Qué importa si vistes de azul y blanco o de amarillo, lo importante es ser partícipe, cada quien desde su trinchera, de este duelo fraternal.

Pero, en las calles y Avenidas aledañas al ‘Coloso’ de la Avenida Pablo Livas escuchamos el característico grito de la ‘vendimia’ de comida y de líquidos refrescantes, esos que mitigan la sed; más aún, lo que buscan algunos aficionado es oír salir de una potente voz el tradicional grito de ‘le sobra o le falta boleto’. Sin importar cual sea la localidad o el costo que esto conlleve, lo que se pretende es ser parte de esta gran fiesta futbolera.

Una característica que envuelve el folclore que arropa el Clásico Regio es el ambiente de fiesta que se vive en gran parte de los hogares nuevoleoneses, sin olvidar a aquellas personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras o ‘brincando el charco’ como así lo expresan gran parte de la ciudadanía. En ellos predominan coloridos atuendos de apoyo hacia Tigres o Rayados.

La televisión es parte fundamental, es lo ideal para aquél que no cuenta con un boleto, no importa el tamaño de la pantalla que tengas, la marca o la estructura que la compone, lo importante es verlo y vivirlo. Algo muy peculiar que se vive en los hogares, es el ambiente que sobresale en las cocheras, los patios o las banquetas, donde el humo que acompaña un rico aroma emana de los asadores, sitio donde se cocina un buen corte de carne, de pierna de pollo, una discada, alambres, salchichas u otro manjar a degustar en familia o con amigos.

Esta Fiesta no estará completa, si además de estar en el Estadio BBVA o en el lugar de tu preferencia, le das el seguimiento a través de la página oficial de EL HORIZONTE, donde estarás bien informado de todos los detalles que arropan la batalla, esos que tú no ves pero que nosotros te informaremos desde el lugar de la noticia, donde podrás seguir el minuto a minuto de lo que acontezca en este duelo deportivo.





Comentarios