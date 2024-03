El día que pisemos Miami yo voy a querer ganar : Fernando Ortiz

Rayados de Monterrey se impuso con autoridad a Cincinatti en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, y completó su objetivo de avanzar de fase, donde enfrentarán al Inter Miami de jugadores como Lio Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El entrenador del equipo, Fernando Ortiz, se mostró satisfecho por superar esta prueba y adelantó que Rayados juega a ganar sea el rival que sea, “Se pasó la ronda, ni bien sabíamos el rival que nos iba a tocar en octavos, sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, yo siempre he manifestado a los chicos y hacia ustedes que no iba a ser fácil el equipo que íbamos a enfrentar, dentro de esa institución juega para mí el mejor jugador del mundo. El día que pisemos Miami yo voy a querer ganar y los jugadores van a querer ganar, esa es la idea".

Con el duelo pactado, la afición regiomontana sueña con ver a uno de los mejores jugadores de la historia en la cancha del “Gigante de Acero", y el entrenador albiazul confía en que puedan avanzar de ronda, “Seguro que sí, nosotros no vamos a ir a Miami a especular para ver qué sucede cuando estemos en casa de regreso, no me gusta, no somos así, somos una institución muy grande del fútbol mexicano y tendremos que ir para la victoria en Miami y poder cerrar acá en casa".

Por ahora, Monterrey deberá dejar de lado la competencia continental y regresar al chip de la Liga MX, pues este domingo enfrentarán en el Estadio Jalisco a Atlas y tendrán varios compromisos domésticos antes de la llave contra Miami.

