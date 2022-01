´El esfuerzo da resultados´, dice Melissa Martínez

En entrevista exclusiva con CRACK de El Horizonte, la deportista mexicana, Campeona mundial de kickboxing, está nominada para ser ´Atleta del año'.

Melissa Martínez Aceves es originaria del Estado de México y apenas tiene 24 años de edad, pero su vida siempre ha estado ligada a las artes marciales, disciplina deportiva que la ha llevado al éxito a ser Campeona mundial de kickboxing... y nominada para ´Atleta del año´, reconocimiento que otorga The World Games.

"Es algo padre, no lo imaginaba, vi el anuncio (de la nominación) al estar buscando otras cosas... para mi estar nominada es algo que no me esperaba. Le dije a mis papás (Ricardo Martínez Ramírez y Raquel Aceves Martínez) y se sorprendieron. Es algo increíble, sólo estamos dos mexicanas nominadas (la otra es Paola Longoria de raquetbol)", dijo ´Super Mely´ en entrevista exclusiva con CRACK de El Horizonte.

"Cada que veo algo así me doy cuenta que el esfuerzo da resultados", agregó.

Su éxito en la vida y en el deporte es gracias al apoyo de su familia.

"Mi papá (Ricardo Martínez) es mi entrenador, mi mamá (Raquel Aceves) nos apoya mucho en la parte de la comida, y nos alienta en los entrenamientos. Mi papá me dice que, cada cosa que haga, la haga con el corazón... que cada esfuerzo en los entrenamientos nos ayudará para la meta grande.

"Mi mamá juega el papel de psicóloga en las competencias, desde el principio nos dice que demos lo mejor de sí, es la que nos inyecta esa adrenalina de por qué estamos ahí", reveló la deportista azteca.

Alcanzar la cima no ha sido fácil para Melissa.

"Hay mucho trabajo, cosas que dejas de hacer por entrenar, no es un sacrificio porque es algo que te gusta, pero tengo que mantener la disciplina en las comidas... los fines de semana no puedo salir a dar la vuelta porque tengo entrenamiento, al igual que entre semana. Cuando no había escuela entrenaba en la mañana, tarde y noche porque tengo que estar al 100%.

"Si llego a salir debo cuidar la alimentación porque no puedo comer cualquier cosa, es un deporte donde te exigen un peso", platicó.

Martínez Aceves ha protagonizado varias competencias a nivel nacional e internacional, pero recuerda una en especial.

"Lo que más recuerdo es un Mundial de karate cuando tenía 14 años de edad, fue el punto que cambió mi carrera deportiva, de cómo yo la veía, tuve muchas peleas internacionales en ese evento en California.

"En la segunda pelea me rompieron la nariz, fue como un choque, me checaron que estuviera todo bien y yo seguí... y esa vez quedé en tercer lugar, pero me agradó porque seguí peleando a pesar de la lesión y era algo que quería. Me gusta ganar, estar en los primeros lugares, sin importar en la situación en la que esté. Ahí me apasionó mucho el deseo de competir", reveló.

Melissa nunca baja los brazos y tiene retos en puerta por cumplir.

"Quiero seguir representando a mi país, ganar la medalla de oro en los Juegos Mundiales, que es lo más grande... hasta que no esté confirmado que va a estar en los Olímpicos de Los Ángeles de 2028, esto es lo más grande", puntualizó.