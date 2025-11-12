Cerrar X
El japonés Tatsuya Imai ingresará a proceso de promoción de MLB

El lanzador entrará en el proceso de promoción a partir del próximo miércoles y tendrá un plazo de 45 días para firmar con cualquier equipo de la MLB

  • 12
  • Noviembre
    2025

Tatsuya Imai, el lanzador japonés, está listo para jugar en las Grandes Ligas.

De acuerdo con el agente Scott Boras, el japonés entrará en el proceso de promoción de sus servicios a partir del próximo miércoles, con lo que se abre un plazo de 45 días para que Imai firme con cualquier equipo de la MLB.

Boras no dudó en comparar a Tatsuya Imai con el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de este año, Yoshinobu Yamamoto, quien fue clave para que los Dodgers vencieran a Toronto en el Clásico de Otoño.

“Ciertamente, ha hecho todo lo que Yamamoto ha hecho”, dijo el agente.

El lanzador diestro de 27 años tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 esta temporada con los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico. Ponchó a 178 bateadores en 163 entradas y dos tercios.

En cuanto a sus marcas personales, Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu. Ha recetado 907 ponches en 963 entradas y dos tercios, y ha sido tres veces elegido al juego de estrellas.

Apenas en abril, el japonés lanzó ocho entradas de un juego sin hit combinado contra Fukuoka y dos meses después, el 17 de junio, tuvo un juego de 17 ponches con el cual rompió el récord del equipo de 16 que fue impuesto por Daisuke Matsuzaka en 2004.

Bajo el acuerdo de promoción de la MLB con el béisbol profesional de Japón, el equipo interesado tendría que pagar una tarifa del 20% de los primeros $25 millones de dólares de un contrato con las mayores, incluidos los bonos ganados y las opciones. El porcentaje baja al 17,5% de los siguientes $25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a $50 millones de dólares. Habría una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, tabuladores salariales y opciones ejercidas.


