'El plantel ya se hizo grande': Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico de Tigres, dice que aún tiene contrato con los felinos, a pesar de la eliminación en la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Miguel Herrera, director técnico de Tigres, está consciente que la afición felina está molesta por la eliminación en la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero a la vez envía un mensaje a los Incomparables.





“La gente está triste y molesta porque eliminaron a su equipo, a mí me va a tocar o a otro el recambio, porque tratas de rejuvenecer el equipo, me va a tocar cambiarlos, sino es a mí al que venga, se tiene que dar. El plantel ya se hizo grande”, comentó ‘El Piojo’ en rueda de prensa en el Estadio Hidalgo, este domingo, tras ser eliminado por Pachuca en Cuartos de Final.





“(André-Pierre) Gignac no es eterno, tiene una actitud extraordinaria, tendrá que irse o ceder su lugar a otros jóvenes, el técnico que venga tendrá que pensar en todo eso. Eso no le suena a la afición, mucha gente de nosotros tiene 35, 34, 37 (años de edad), somos la segunda plantilla más grande del torneo, tenemos que ver los recambios del equipo, no planeamos de las fechas, pienso en el torneo siguiente, con este equipo y con esta gente que se ha matado, hemos conseguido cosas exitadísimas (sic), habrá que trabajar muchísimo”, añadió.





El estratega mexicano comentó que no piensa dejar el puesto en el equipo auriazul, porque sabe la responsabilidad que tiene.





“Si quieres que traiga a (Mauricio) Culebro para que conteste eso, un técnico no lo puede contestar. Tengo contrato, estoy trabajando, si el equipo no hubiera mostrado nada, si no hubiéramos estado encima del rival, sí te diría que no me entendieron.





“Fuimos más sólidos en la defensiva y no tuvimos contundencia. En los torneos pasados tuvimos dos goleadores, quiere decir que no tuvimos el volumen de goles como en otros torneos, por ahí pasó, porque durante el torneo se tuvieron muchas oportunidades, terminamos empatando, muchas oportunidades que no cayeron”, puntualizó Miguel Herrera.