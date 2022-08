Eliminan a tenista Fernanda Contreras en la primer ronda

Fernanda Contreras duró poco tiempo en el El US Open 2022 debido a que no pudo ganarle a la checa Barbora Krejcíková.

El sueño de la mexicana Fernanda Contreras se esfumó luego de que fuera eliminada en la primera ronda del US Open.

Con un marcador de 6-0 y 6-4, Contreras perdió el duelo contra la checa Barbara Krejcíková.

Aunque dio todo en la cancha, la mexicana no lo tuvo sencillo y no lograría sentirse cómoda en la cancha, ademas de ser víctima de los perfectos servicios de la checa, quien no dio tregua, dandole el primer set de 6-0.

No todo parecía perdido para Fernanda, pues tuvo una apertura para alcanzar a su rival, logrando un 2-1 al romper el servicio de la checa. La distancia se había recortado aun mas con un 5-4, pero sería finalmente Krejcíková quien se llevaría el set al demostrar una maestría en su juego digna de halagos.

Fernanda habría tenido una clasificación calórica, donde tuvo que remontar en dos ocasiones a sus rivales y lograr colarse en su tercer Grand Slam.

