Emoción, arte, entrega y pasión en el ruedo… ¡están garantizados!

Con el firme propósito de continuar su obra iniciada el viernes pasado y mostrarse “más Gamero que nunca”, el rejoneador capitalino Emiliano Gamero expresó su entusiasmo de volver a la Monumental Monterrey y despedirse ante la afición regiomontana “como Dios manda”: con un triunfo grande antes de partir a hacer campaña en cosos europeos.

“Ojalá que el público que no nos pudo acompañar en la corrida del viernes pasado, ahora que los pronósticos climáticos son más esperanzadores ‘se dejen caer’ en la plaza para acompañarnos y disfrutar una gran noche de toros, ya saben que estando su servidor en el cartel, la emoción, el arte, la entrega y la pasión en el ruedo, están garantizados”, comentó el diestro.

Luego de su colosal actuación ante el abreplaza el pasado viernes en la Monumental regiomontana, durante la corrida de rejones que tuvo que ser suspendida por la pertinaz lluvia registrada, el máximo exponente del toreo mexicano a caballo vuelve a la ciudad este viernes en punto de las 20:30 horas, anunciado junto con los diestros de a caballo Tarik Othón, Javier Funtanet y la actuación especial de los Forcados Amadores de México, que despacharán un encierro de Don Fernando de la Mora, para cumplir a cabalidad ante la ejemplar afición regiomontana, que estoica aguantó desde los tendidos el vendaval que se dejó caer durante la lidia del primero y único de aquella noche.

En entrevista exclusiva para los lectores de elhorizonte.mx, desde su finca en Aguascalientes, el diestro capitalino se mostró un tanto contrariado por no haber podido cumplir completamente con su compromiso el viernes pasado, sin embargo dijo: “Gracias a Dios pude lidiar un toro y la gente quedó muy encantada con nuestra labor, pero con ganas de más, como yo y mis caballos que queríamos seguir toreando, pero las condiciones de lluvia no permitieron que el público se sintiera del todo a gusto”, indicó.

“Aunque había un gran entusiasmo en los tendidos y todos teníamos el deseo de que la corrida continuara, las condiciones no eran propicias para que el público disfrutara completamente el espectáculo, y aunque en el poco tiempo que estuvimos en el ruedo se prendieron los ánimos en los tendidos porque entendimos muy bien al toro y lo llevamos muy templado y cerca de las grupas -y el público valoró mucho mi trabajo y la entrega de mis caballos y de verdad-, no hay nada mejor que valga la pena que el aplauso de esa hermosa afición que tiene Monterrey, que sin duda alguna mostró un taurinísmo impresionante quedándose empapada en los tendidos queriéndonos ver más, pero Dios sabe por qué hace las cosas,” señaló el diestro.

“Y pues esta suspensión nos regala la oportunidad de mostrarnos ‘más Gamero que nunca’, pues volvemos a Monterrey para torear dos toros más y despedirnos de la afición regia ‘como Dios manda’, antes de irnos a hacer campaña a Europa”… y sentenció: “El próximo viernes vamos a bordar el toreo”.

En torno a ciertos comentarios que circularon en redes sociales en el sentido de que cuando andaba ‘calentando’ a los caballos el diestro no hacía caso a nadie, el caballero se disculpó y pidió su comprensión por el momento circunstancial: “Discúlpeme toda la afición, se los digo de todo corazón, en esos momentos en que estamos calentando los caballos son los momentos de mayor tensión, nervios y concentración por el compromiso que tenemos, sin embargo, saben que terminando la corrida, yo me quedo hasta a dormir en la plaza si es necesario para atender a toda la gente hasta no dar el último autógrafo o tomarme la última foto con ellos”, señaló.

Los boletos para esta sensacional corrida de rejones se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

