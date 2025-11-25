Empresa del papá de Neymar adquiere la marca Pelé

La empresa NR Sports, la cual está dirigida por el papá de Neymar Jr., hizo oficial la compra de la marca de Pelé.

Esta operación fue formalizada después de unas negociaciones con la agencia de Estados Unidos Sport 10, la cual, hasta ahora, tenía los derechos de explotación de los productos relacionados con el llamado "Rey del Fútbol".

La ceremonia de venta de la marca tuvo lugar en el Museo Pelé y contó con la presencia de una de las hijas de la leyenda del futbol, además de exjugadores del Santos como Pepe, Clodoaldo y Edu.

"Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad", afirmó en el evento el padre de Neymar.

Este negocio incluye todos los derechos globales de gestión, licenciamiento y protección de la marca Pelé, desde el nombre y la firma hasta imágenes icónicas.

Los nuevos gestores anunciaron el desarrollo de una nueva fase de la marca, que incluye proyectos educativos, culturales y comerciales destinados a mantener vivo el legado del astro para las próximas generaciones.

Con la creación de "Pelé Brand Brasil" comienza una etapa en la que el legado de Pelé deja de ser únicamente un símbolo del pasado para convertirse en motor de proyectos sociales y culturales, afirmaron.

El plan asimismo establece alianzas con Santos y acciones que expandan su influencia en la vida deportiva.

Aunque no fueron divulgados los valores de la marca, que según dijo el padre de Neymar es "invaluable", medios locales señalan que el valor del negocio fue de $7,9 millones de dólares.

