En un detalle, Tigres llegó e hizo el gol: Fernando Gago

"Frustrado no, es el segundo partido del campeonato, seguimos en crecimiento. De merecimientos y a veces esto es un juego, ganas mereciéndolo, me quedo con las vías buenas que hizo el equipo y en líneas generales hizo un buen juego. Tuvimos 7 aproximaciones de gol. Yo lo vi mucho mejor el primer tiempo, no me gustó los primeros 15 del segundo, no es que no me gustó, dimos iniciativa al rival, también pasa que por el marcador en contra el equipo fue a buscar, a mí eso me gustó"

Fernando Gago