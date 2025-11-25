Cerrar X
francesco_totti_hija_b9d86890ca
Deportes

Enfrenta Totti posible juicio por denuncia de abandono infantil

La Fiscalía de Roma pidió archivar la investigación contra Francesco Totti y su pareja por presunto abandono de menores, pero la exesposa Ilary Blasi recurrió

  • 25
  • Noviembre
    2025

Francesco Totti y su pareja, Noemi Bocchi, son investigados en Italia tras una denuncia presentada por Ilary Blasi, exesposa del histórico capitán de la Roma.

La acusación señala un posible abandono de menores después de que, en mayo de 2023, la pareja saliera a un restaurante dejando sin supervisión a tres niños: la hija de Totti y Blasi, de siete años, y los dos hijos de Bocchi, de 9 y 11 años.

Blasi, que se encontraba en el extranjero, llamó a su hija y descubrió que no había ningún adulto presente en la casa.

Acto seguido, contactó a la policía, que acudió al edificio, aunque los agentes no llegaron a ingresar al domicilio ni constatar directamente la situación de los menores.

Versión fiscal: no hubo riesgo real para los niños

Según medios italianos, la Fiscalía de Roma considera que no existió un riesgo real para los menores y, por ello, pidió archivar el caso.

Su argumentación señala que la niña contaba con un teléfono para comunicarse en caso de emergencia y que estaba acompañada por los dos hijos de Bocchi, mayores que ella.

Además, la niñera, aunque no se encontraba en el departamento en ese momento, vivía en el mismo edificio.

La prensa italiana también informó que la niñera inicialmente mintió para proteger a la pareja al asegurar que estaba presente en la casa, pero luego se retractó.

Blasi sostiene que la niña estuvo completamente sola

Los abogados de Ilary Blasi rechazan la interpretación del fiscal y aseguran que la menor permaneció totalmente sola durante un “periodo prolongado”, en un domicilio grande y sin supervisión efectiva. Ante ello presentaron un recurso para evitar que la causa sea archivada.

El juez decidirá el 1 de diciembre

La decisión final recaerá ahora en un juez de la capital italiana, quien el próximo 1 de diciembre deberá determinar si archiva definitivamente la causa o si el proceso judicial continuará.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G6s_Vur_R_Xk_A_Aj_9_d9c2efb3f8
Antorcha de Milán-Cortina 2026 se enciende en ceremonia reducida
isaac_del_toro_reconocido_b75ef7e88a
Reconocen a Isaac del Toro como Ídolo Deportivo en México de 2025
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_45_05_AM_70ee493be0
Real Apodaca gana en su debut internacional ante Alajuelense
publicidad

Últimas Noticias

G6s_Vur_R_Xk_A_Aj_9_d9c2efb3f8
Antorcha de Milán-Cortina 2026 se enciende en ceremonia reducida
AP_25329708374539_585e3f2b3c
Israel entrega 15 cuerpos palestinos en nuevo intercambio
AP_25328476971860_f897e64e6e
Piden revocar libertad condicional de Morgan Geyser
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×