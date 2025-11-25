Enfrenta Totti posible juicio por denuncia de abandono infantil

Francesco Totti y su pareja, Noemi Bocchi, son investigados en Italia tras una denuncia presentada por Ilary Blasi, exesposa del histórico capitán de la Roma.

La acusación señala un posible abandono de menores después de que, en mayo de 2023, la pareja saliera a un restaurante dejando sin supervisión a tres niños: la hija de Totti y Blasi, de siete años, y los dos hijos de Bocchi, de 9 y 11 años.

Blasi, que se encontraba en el extranjero, llamó a su hija y descubrió que no había ningún adulto presente en la casa.

Acto seguido, contactó a la policía, que acudió al edificio, aunque los agentes no llegaron a ingresar al domicilio ni constatar directamente la situación de los menores.

Versión fiscal: no hubo riesgo real para los niños

Según medios italianos, la Fiscalía de Roma considera que no existió un riesgo real para los menores y, por ello, pidió archivar el caso.

Su argumentación señala que la niña contaba con un teléfono para comunicarse en caso de emergencia y que estaba acompañada por los dos hijos de Bocchi, mayores que ella.

Además, la niñera, aunque no se encontraba en el departamento en ese momento, vivía en el mismo edificio.

La prensa italiana también informó que la niñera inicialmente mintió para proteger a la pareja al asegurar que estaba presente en la casa, pero luego se retractó.

Blasi sostiene que la niña estuvo completamente sola

Los abogados de Ilary Blasi rechazan la interpretación del fiscal y aseguran que la menor permaneció totalmente sola durante un “periodo prolongado”, en un domicilio grande y sin supervisión efectiva. Ante ello presentaron un recurso para evitar que la causa sea archivada.

El juez decidirá el 1 de diciembre

La decisión final recaerá ahora en un juez de la capital italiana, quien el próximo 1 de diciembre deberá determinar si archiva definitivamente la causa o si el proceso judicial continuará.

