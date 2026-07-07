'Entregaré sangre, sudor y lágrimas': Ricardo Chávez

“De Ricardo Chávez, esperar entrega total en todos los momentos, sudar la camisa, entregar con sangre, sudor, lágrimas todo lo que esté dentro de mi alcance para poder cumplir los objetivos, y cumplir todos esos deseos que la gente tiene de ganar, porque la realidad es esa”.

Así, claro y firme en sus objetivos, fue como se expresó el defensa lateral del Monterrey Ricardo Chávez, en entrevista exclusiva para Tv Azteca Noreste desarrollada en las instalaciones de El Barrial.

‘Rica’, habló también sobre el nuevo estratega de la Pandilla, Matías Almeyda, “Es un entrenador muy cercano, es un entrenador muy humano, es un entrenador que expresa sus experiencias, expresa su manera de vivir el fútbol, de vivir la vida, de ver las diferentes etapas tanto de la vivencia del día a día como la vivencia dentro de la cancha, y eso creo que nos ha ayudado bastante, porque se siente muy cercano, se siente que puedes decir cualquier cosa, puedes preguntar si hay alguna duda, que en cualquier momento vas a aprender algo, y eso es bueno.

Sobre el mal paso del equipo en el último semestre, y el sentir de la afición, Chávez dijo entender a la fanaticada, “Entiendo que estén, como dices tú, desesperados por querer ver a su equipo en lo más alto, que es, creo también y concuerdo con ellos, donde debe estar el Club de Fútbol Monterrey, pero estamos trabajando, yo sé que se dice mucho esta frase, pero todo reside del trabajo. Creo que este nuevo ciclo futbolístico va a traer muchas alegrías”.

DESTACÓ ACTUACIÓN DE LA SELECCIÓN EN EL MUNDIAL



Por otro lado, el futbolista de 31 años reconoció que le agradó la actuación del tricolor en la Copa del Mundo, “Yo lo vi muy bien, la verdad que me dejó un grato sabor de boca ver este nuevo ciclo, esta nueva camada de jugadores que la verdad, y no sé si concuerden todos conmigo, pero nos dejaron grandes momentos, una fase de grupos sin conceder gol, ganando todos los partidos, en dieciseisavos dando una gran exhibición, y bueno, Inglaterra tiene su historia, tiene sus futbolistas de calidad, fue determinante en los momentos que tuvo que serlo y ahí reside la grandeza de los grandes equipos”.

JULIÁN QUIÑONES NO ES SORPRESA

Así mismo, Ricardo habló sobre Julián Quiñones, de quien compartió una anécdota de cuando ambos estaban en las fuerzas inferiores de los Tigres.

“Es un gran jugador, cualidades futbolísticas increíbles, físicas, mentales, la verdad, de hecho, una anécdota: recuerdo el primer entrenamiento que hicimos en un interescuadras con el primer equipo, y él hizo cuatro goles, iba llegando y tenía 17 años, y se le veía esa rebeldía, esas ganas, esa hambre, entonces no es ninguna sorpresa que esté en esos lugares, que esté compitiendo al máximo nivel, porque siempre lo demostró”.