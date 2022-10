Erick Aguirre se disculpa con Marino Hinestroza por golpe

Durante el partido de Ida de las semifinal entre los Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca, el jugador albiazul propinó una patada accidental contra el mediocampista del equipo contrario, Marino Hinestroza, motivo por el cual Aguirre fue expulsado de la cancha.

Sin presentar reclamos por la decisión arbitral, misma que fue verificada en el VAR, el jugador de la Pandilla salió del partido, sin embargo esto concluyó ahí, posteriormente, Aguirre visitó a Hinestroza, quien estaba acompañado de su esposa y su padre, a quien le ofreció sus disculpas por el accidente.

'Una disculpa, los que me conocen saben que no soy una mala persona. Una disculpa, ojalá que no sea grave y cualquier cosa ahí vamos a estar en contacto', contestó Aguirre a Hinestroza, quién le había cuestionado 'Hermano, ¿todo bien?' al jugador albiazul.