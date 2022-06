Es oficial, se va Carlos González de los Tigres

El propio González había dado a conocer su salida el día de ayer, viernes 24 de junio.

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron oficialmente la salida de Carlos González del equipo felino.

Cabe señalar que el día de ayer el propio González dio a conocer su salida, mismo que había llegado como refuerzo en el Torneo Guardianes 2021.

"Agradecemos a Carlos González por su profesionalismo y entrega durante este tiempo en Tigres. ¡Éxito, Charli, en tus nuevos proyectos!", publicaron en las cuentas oficiales de Tigres en redes sociales.

Asimismo, publicaron un video donde recompilaron varias jugadas de 'Charli' defendiendo la camiseta felina.

"¡Gracias, paraguayo, por tu garra y gritos de gol defendiendo nuestra camiseta!", escribieron en el tuit con el video.

'Charli' González se sincera sobre su salida de Tigres

Carlos González se despidió de sus compañeros de Tigres este viernes y se sinceró sobre su salida.

El futbolista paraguayo de 29 años reconoció que no se iba feliz del cuadro felino debido a que reconoce que pudo hacer entregado desempeñado un mejor papel en la cancha, pero entiende que el futbol es así.

"No me voy tan feliz porque sé que pude haber entregado más pero el futbol es así. He pasado por muchas cosas, no era una decisión fácil, las partes fueron así y las decisiones se dieron, uno siempre quiere jugar y quiere competir y si te hacen sentir de una forma que no ibas a ser prioridad, pues tenía que ver por mí", declaró.

González espera que en el Toluca pueda retomar su nivel como goleador como en años pasados que lo llevó a ser calificado como uno de los mejores delanteros de la Liga MX.

"Quizá en Toluca pueda volver a ser el que sé quién soy", expresó.

Con información de Info7.mx.