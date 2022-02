'Es tiempo de enfocarme en otras cosas': Tom Brady

Después de 22 temporadas, el jugador de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, se retiró de manera oficial el día de hoy martes 1 de febrero. El pasado sábado 30 de enero surgió el rumor de su posible salida de la National Football League (NFL).

"Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va: No voy a tener ese compromiso competitivo", escribió Brady en una publicación en Instagram. "He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".