Esposa de Checo Pérez podría pedirle divorcio millonario

Aunque Sergio Checo Pérez actualmente se encuentra cosechando podios en la Fórmula 1 con Red Bull, su matrimonio de encuentra en crisis, pues su esposa Carola Martínez le podría pedir el divorcio, el cual le costaría al mexicano poco más de 300 millones de pesos.

Cabe recordar que hace dos semanas se filtraran unas fotos y videos donde se ve a "Checo" Pérez con unas copas de más y abrazado de una mujer rubia, y los efectos colaterales de estas imágenes continúan.

De acuerdo a la revista TVNotas, un amigo del piloto dijo que si bien el tapatío aseguró en un comunicado estar más unido con Carola, quien no tiene mucho tiempo de haber dado a luz, la realidad es otra.

"Ahora de plano desconocimos a Sergio. En realidad, él es muy tranquilo y para su mala suerte, la peor borrachera que se pone en su vida se volvió viral en todo el mundo, porque las fotos que le tomaron en un yate, despeinado, con la ropa mal puesta y cayéndose de borracho, no lo representan", mencionó la fuente.

El amigo declaró que ha "Checo" todo se le vino encima, pues primero las marcas le leyeron la cartilla ya que estaba dando una pésima imagen, incluso, algunos lo amenazaron de recurrir a cláusulas para rescindir sus contratos.

"Al final, ninguna marca lo botó, pero donde aún no arregla las cosas, es en casa", señaló el entrevistado.

La fuente cercana menciona que las imágenes eran tan comprometedoras, que Sergio no pudo negar que sí tocó inapropiadamente a la modelo, pero le juró que no le fue infiel.

"Le dijo que ella tenía gente de confianza trabajando con él y que ellos le confirmaron que sí le puso los cuernos con la rubia. Discutieron y, fue tanto su enojo, que Carola le dijo que no quería que pusiera un pie en su casa; le dijo que cuando terminara las carreras que le faltan, tomara sus cosas y se fuera, que por el momento no quería estar a su lado y tenía mucho en qué pensar", reveló el amigo del piloto mexicano.

Esta decisión que tomó Carola hizo que Sergio pidiera entre lágrimas que lo perdonara y le diera otra oportunidad.

"¿Que si intentó calmarla?, ¡Sergio le lloró! Le pidió perdón por su mal comportamiento y le rogó por otra oportunidad; le dijo que no quería estar lejos de sus tesoros y que le permitiera seguir en la casa... Pero Carola estaba muy dolida. Le dolió ser la comidilla de todo México", dijo la fuente.

Sumado a eso, revela que la esposa de Pérez recibió acoso en redes sociales por parte de los internautas donde la ofendían y le echaban en cara que le habían puesto el cuerno, por lo que desactivó los comentarios de sus publicaciones y hasta quitó la foto de perfil donde aparecía ella y Sergio en su boda.

Incluso los internautas dieron con el perfil de Instagram de la modelo, quien se llama Khrystyna, y todo por una foto donde ella está con Sergio.

"A Carola, obvio le dieron celos, porque vio la foto de ellos en Instagram y que esta no la quitó a pesar del escándalo. Sergio le aseguró que no era ella, pero Carola ya no sabe qué creer. Además, algo muy importante: Carola vio que Sergio la seguía en Instagram, cuando se supone que ella solo es una fan; le pareció muy raro y sí creyó que podía haber algo escondido, por ello, Sergio ya dejó de seguirla, aunque ella sí lo sigue a él", reveló.