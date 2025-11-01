Esta noche se juega el Clásico Regio 141 en el 'Gigante de Acero'

“No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla”; refiere un refrán popular. Y justamente esta noche el ‘Gigante de acero’ abrirá sus puertas de par en par para la celebración del Clásico Regio 141, el más pasional de México. Una batalla deportiva en la que los de la ‘Pandilla’ buscarán aprovechar su localía, llevarse el triunfo y por ende, escalar peldaños de la tabla general.

El Derbi regiomontano iniciará a las 19:05 horas, donde tanto Rayados como Tigres se volverán a ver las caras en este duelo fraternal, siendo el Juez Central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos quien al hacer sonar su ocarina dé el inicio del duelo; el cual corresponde a la jornada 16 del Torneo de Clausura 2025.

Una batalla en donde se verán las caras los del Monterrey quienes no pierden en su cancha, en donde cinco triunfos y dos empates ha sido su cosecha. Así también como los de la UANL que como visitante el resultado les favoreció al obtener cuatro victorias y tres igualadas respectivamente.

Para esta edición existe un dato contundente en el que el equipo de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla se ve involucrado, en el actual Torneo de Apertura 2025 y a dos fechas de que finalice la campaña cuenta con la defensa más goleada en sus últimos 20 participaciones de fase regular, que suman al momento 24 dianas. Cabe destacar que en la conclusión del Apertura 2015 en su fase normal le anotaron 29 tantos.

LA HISTORIA EN NÚMEROS

La Cronología marca que, desde la instauración de los torneos cortos, en duelos de Fase Final de Copa, Liga y Liguilla son 74 enfrentamientos oficiales los que han sostenido; Rayados ha cargado con la victoria 20 veces y en 24 más empataron, siendo derrotados por los felinos 30 ocasiones. Siendo 80 los goles que ha cantado el Monterrey en el Derbi Regio.

Siguiendo con la premisa anterior, la cuota goleadora en los albiazules recae en el argentino Guillermo Franco con cinco, seguido por Aldo de Nigris y Alex Fernándes con cuatro y finalizan la lista César Montes, Dorlan Pabón, Humberto Suazo, Luis Pérez, Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori con tres.

SUS NÚMEROS EN EL APERTURA 2025

Ambas escuadras llegan a este duelo ocupando los peldaños tres y cinco de la Tabla General, Rayados ha cosechado 30 unidades, producto de nueve triunfos, con tres igualadas y tres batallas perdidas. Por otro lado, Tigres suma 32 puntos, donde obtuvo nueve victorias, cinco empates y una derrota.

Por su parte, los comandados por el español Domènec Torrent Font vienen de caer 2-0 ante Cruz Azul el pasado sábado y no buscan quien se las hizo, sino quien se las pague. En un Torneo en el que los de la ‘raya’ no pierden dos duelos de forma consecutiva.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri llegan a este juego con una gran motivación tras haber amarrado su pase a la Liguilla de forma consecutiva en los últimos 11 años; además de que en el actual torneo una sola derrota es la que los acompaña.

La moneda está en el aire, para que el ‘Clásico más pasional’ se viva en un ambiente por demás familiar con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso. Que el duelo sea en el rectángulo verde y tanto albiazules como auriazules nos regalen goles y un buen espectáculo, donde el Futbol sea el principal motivo de unión y fraternidad.

