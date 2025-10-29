Estado de Río de Janeiro planea vender el histórico Maracaná

El emblemático Estadio Maracaná, símbolo del fútbol brasileño, ha sido incluido en la lista de inmuebles que el Estado de Río de Janeiro planea vender para recaudar fondos de manera urgente.

El estadio es sede de los históricos clubes Flamengo y Fluminense y ha sido testigo de momentos icónicos como el “Maracanazo” de 1950.

La Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa modificó el proyecto inicial y añadió Maracaná entre las propiedades a vender.

El presidente de la Comisión, Rodrigo Amorim, señaló que el mantenimiento del estadio cuesta unos 160,000 euros por partido, y estima que su venta junto con el complejo Aldeia Maracaná podría generar alrededor de 320 millones de euros, aunque dependerá de las ofertas del mercado.

Amorim destacó que el objetivo principal no es solo generar ingresos, sino reducir costos y reactivar los espacios de manera más productiva.

Sin embargo, el estadio forma parte de una concesión vigente hasta 2044 con el consorcio Fla-Flu, por lo que cualquier venta respetaría dicho contrato.

No es la primera vez que se especula sobre la venta de Maracaná; en 2011, el empresario Eike Batista intentó adquirirlo antes de eventos como el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, pero la operación no prosperó.

Actualmente, el estadio tiene capacidad para 78,838 espectadores tras varias reformas, siendo uno de los recintos más reconocidos a nivel mundial.

El proyecto de venta será sometido a votación en las próximas semanas, mientras se espera que surja algún inversor dispuesto a adquirir este icónico estadio brasileño.

Comentarios