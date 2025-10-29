Cerrar X
G4d_Kbli_WEA_Aih_C5_6a7b6b9fb2
Deportes

Estado de Río de Janeiro planea vender el histórico Maracaná

El emblemático Estadio Maracaná, ha sido incluido en la lista de inmuebles que el Estado de Río de Janeiro planea vender para recaudar fondos de manera urgente

  • 29
  • Octubre
    2025

El emblemático Estadio Maracaná, símbolo del fútbol brasileño, ha sido incluido en la lista de inmuebles que el Estado de Río de Janeiro planea vender para recaudar fondos de manera urgente.

El estadio es sede de los históricos clubes Flamengo y Fluminense y ha sido testigo de momentos icónicos como el “Maracanazo” de 1950.

La Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa modificó el proyecto inicial y añadió Maracaná entre las propiedades a vender.

El presidente de la Comisión, Rodrigo Amorim, señaló que el mantenimiento del estadio cuesta unos 160,000 euros por partido, y estima que su venta junto con el complejo Aldeia Maracaná podría generar alrededor de 320 millones de euros, aunque dependerá de las ofertas del mercado.

Amorim destacó que el objetivo principal no es solo generar ingresos, sino reducir costos y reactivar los espacios de manera más productiva.

Sin embargo, el estadio forma parte de una concesión vigente hasta 2044 con el consorcio Fla-Flu, por lo que cualquier venta respetaría dicho contrato.

No es la primera vez que se especula sobre la venta de Maracaná; en 2011, el empresario Eike Batista intentó adquirirlo antes de eventos como el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, pero la operación no prosperó.

Actualmente, el estadio tiene capacidad para 78,838 espectadores tras varias reformas, siendo uno de los recintos más reconocidos a nivel mundial.

El proyecto de venta será sometido a votación en las próximas semanas, mientras se espera que surja algún inversor dispuesto a adquirir este icónico estadio brasileño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25303114515893_86a29fb007
Flamengo sufre con uno menos y clasifica a final de Libertadores
d41e73b596a3d3b8d0dcd61e0d8a3eee0c5cbdd8w_45ed193c75
Liga de Quito golea a Palmeiras y quiere la Final de Libertadores
AP_25296107486972_c067ba273b
Flamengo vence a Racing en la ida de las semis de la Libertadores
publicidad

Últimas Noticias

inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Trump ordena crear fuerzas de reacción rápida para disturbios
AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×