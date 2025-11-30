Cerrar X
Estas son las condiciones para un Clásico Regio en Semifinales

El posible duelo entre Tigres y Rayados en semifinales no es un simple partido: representa mucho más. Es orgullo regional, historia, rivalidad ardiente.

  • 30
  • Noviembre
    2025

Tigres se metió de lleno en la pelea grande del Apertura 2025 tras una remontada histórica contra Club Tijuana. Luego de perder 3-0 en la ida, los felinos pintaron de amarillo el Volcán: golearon 5-0 en la vuelta con goles de Nicolás Ibáñez, un doblete de Juan Brunetta, más tantos de Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. El global terminó 5-3 y Tigres selló su pase a semifinales. 

Por su parte, Monterrey avanzó tras una tanda dramática frente a Club América. Los Rayados ganaron 2-0 en la ida, y aunque perdieron 2-1 en la vuelta, un gol de Germán Berterame al 90+2 dio el global 3-2 para Monterrey. Con eso, aseguraron su boleto a semifinales del torneo

Qué se necesita para un Clásico Regio en semifinales

Para que el esperado Clásico Regio se concrete en semifinales, el escenario debe ser así: con Tigres y Rayados ya clasificados como segundo y tercero en la tabla general tras la fase regular, posición que ya les dio derecho a cerrar de local sus series, ahora todo depende del resultado del otro pareo pendiente: Cruz Azul vs Chivas. 

Si Chivas logra vencer a La Máquina, el encuentro quedaría con Tigres vs Rayados en una semifinal, y Toluca enfrentando al ganador entre Cruz Azul y Chivas. 

En cambio, si Cruz Azul avanza, Rayados se mediría a Toluca mientras Tigres queda libre de su parte del cuadro. Esa es la única combinación que habilita el cruce regio antes de la final, el cual la afición siente cerca y lo ve como un hecho. 

Tigres llega con la moral por las nubes tras la épica remontada; Monterrey, golpeado por la reacción del América, salió con vida gracias a la piel dura y un gol al límite. 

Es el tipo de semifinal que la Liguilla suele regalar para revivir la pasión en los estadios y generar adrenalina en la afición.

En caso de no cruzarse en semis, podría haber Final Regia

Si por alguna razón el pareo Cruz Azul vs Chivas no favorece al Rebaño, es decir, si Cruz Azul avanza, el cuadro quedaría con dos semifinales separadas para los equipos regiomontanos: Tigres enfrentaría a Cruz Azul, y Rayados se medriría con Toluca en la otra semifinal.

Eso no significa que la tensión desaparezca: un camino hacia la final lo tendrían que recorrer por separado. Tigres, con su impulso anímico y un plantel en ebullición tras la goleada, y Monterrey, con su oficio y la urgencia de reivindicarse. En ese caso, la esperanza de una Final Regia se mantiene viva, pero con el desgaste de un rival diferente en semifinales.

Más que un Clásico en semis, orgullo y honor en juego 

Tigres busca demostrar que su hinchada, su estadio y su garra pueden revertir cualquier desventaja. Monterrey apuesta a su temple, oficio y ese gol de último minuto que ya los metió en semis. La cancha va a hablar, pero el contexto: presión, el deseo, la potencia ofensiva de ambos, ya anticipa un partido de alto voltaje.

Este podría ser uno de los momentos más intensos del Apertura 2025.  

Con información de Gerardo Vázquez y María Fernanda Colunga


