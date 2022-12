'Este Tri nos deja un sabor muy triste': Gregorio Cortés

Gregorio 'Goyo' Cortés, exfutbolista de Rayados y Tigres, desea que México sea dirigido por un estratega mexicano.

El exjugador de Rayados y Tigres, Gregorio ‘Goyo’ Cortés, dijo que la Selección Mexicana de futbol soccer le dejó un sabor muy triste, algo que dio ocurría desde hace mucho tiempo.



“¿Por qué no jugar siempre así?, México (ante Arabia Saudita) fue un equipo desequilibrante que apretó, puso a los jugadores que tenían que estar jugando”, dijo el exguardameta.



“México queda fuera al perder ante Argentina, ante Polonia se hizo un buen encuentro”, agregó en charla exclusiva con El Horizonte.



“El Tri me deja el sabor más triste, es algo que no se vivía desde hace mucho tiempo, fue un proceso perdido con el técnico Gerardo Martino. Ojalá y esto sirva para que haya una sacudida en los federativos”, apuntó.



Tras enterarse de la salida del ‘Tata’ del banquillo del combinado nacional, emitió una sugerencia.



“Ojalá y traigan a un técnico mexicano, en otros países, ¿cuántos técnicos extranjeros dirigen en otros países?, son pocos los extranjeros que llegan a dirigir, y aquí estamos plagados de extranjeros y se les dan todas las facilidades, y cuando viene un técnico nacional, a los primeros partidos que no le salen las cosas ya lo están corriendo… al extranjero siempre le dan mucho margen”, puntualizó.