Este viernes, la fiesta brava en Monterrey… ¡Será de rejones!

Luego de la tarde de apoteosis vivida el pasado domingo, el histórico coso de la colonia Del Prado volverá a vestirse de fiesta este viernes a partir de las 20:30 horas con un cartelazo que ilusiona a la afición regia con tres figuras del rejoneo, como lo son el diestro potosino Jorge Hernández Gárate, el estellés Guillermo Hermoso de Mendoza y el joven caballero queretano Tarik Othón, quienes lidiarán un fino encierro de la ganadería guanajuatense de Marrón.

La noche promete elegancia ecuestre, emoción y maestría, ya que los diestros acartelados conforman una combinación tan variada como poderosa, cada uno con su propio estilo y sello personal que, juntos, auguran una velada de altos vuelos para este cerrojazo de temporada.

Jorge Hernández Gárate es un rejoneador que ha construido su trayectoria a base de entrega, precisión y una cuadra siempre bien puesta.

Su toreo se distingue por la limpieza de las reuniones, por ese temple que imprime en cada embroque y por la claridad con la que sus caballos toreros responden a las exigencias ante el enemigo.

Su capacidad para medir terrenos y ejecutar quiebros con justeza lo ha colocado como un gran referente del rejoneo potosino que suele conectar rápido con los tendidos, pues entiende el gusto norteño por el riesgo desbordado y la emoción sincera.

Guillermo Hermoso de Mendoza, cuyo sello es la espectacularidad, cuenta con un valor desmedido y una cuadra de caballos toreros preparada para ejecutar movimientos más atrevidos, que le ha valido en cuanta plaza se presenta, como su gran carta de presentación.

El diestro español es valiente de verdad cuando hay que meterse en terrenos comprometidos, regalando siempre a los tendidos quiebros ajustados, galopes de costado y banderillas al violín.

Su concepto es más explosivo, más intenso, y eso le ha valido un cariño especial ante el público regiomontano, donde siempre ha dejado la sensación de que algo grande puede ocurrir en cualquier momento.

Por su parte, el queretano Tarik Othón porta la elegancia que equilibra la balanza, pues su tauromaquia es más clásica, sustentada en la armonía entre jinete y caballo, una mezcla que resalta en cada salida al ruedo.

Sus monturas, finas y obedientes, parecen entender el toreo tanto como él, lo que le permite construir faenas con una cadencia suave, hilvanada, que suele arrancar ovaciones prolongadas.

Tiene un gusto especial para colocar las banderillas con harta precisión y belleza, sin precipitarse, dejando siempre la sensación de que domina cada detalle del ritmo y la distancia.

Los tres diestros son dueños de tres estilos distintos, pero los tres, emocionantes y arrojados, que buscan un mismo objetivo: hacer vibrar a la Monumental Monterrey, que ha sabido reconocer y premiar al torero de a caballo y Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón, quienes vienen dispuestos a escribir una noche grande en la historia del toreo ecuestre para el cerrojazo de la temporada 2025 en la Monumental.

Los boletos para esta sensacional corrida de rejones se pueden conseguir 24/7 en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

